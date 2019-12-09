Schneider Electric'ten 'Edge Bilişim Altyapısı için DCIM Hakkında Önemli Bilgiler'

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, “Edge Bilişim Altyapısı için DCIM Hakkında Önemli Bilgiler” başlıklı, 281 numaralı Teknik Makalesine resmi web sitesinden ulaşılabileceğini duyurdu. Makalede veri merkezi operatörleri, kanal ortakları ve Yönetilen Hizmet Tedarikçileri (MSP) için Edge bilişim ortamlarında yeni nesil Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) yazılımının başarıyla kurulumuna yönelik en iyi uygulamalara değiniliyor. Bu platformlar AI ve Makine Öğrenmesi (ML) gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak IT personeli bulunmayan uzak lokasyonlardaki dağıtık yapıdaki IT ekipmanların dayanıklılığını ve çalışma süresini artırıyor.

Schneider Electric Güvenli Enerji Bölümü İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve CTO'su Kevin Brown, yayınlanana makale ile ilgili şunları dile getirdi; “EcoStruxure IT™ gibi yeni nesil DCIM mimarileri, veri analitikleri, açık API'lar ve diğer uygulamalarla entegrasyon yoluyla Edge ve mikro veri merkezi sistemleri hakkında eşsiz veriler sağlıyor. Ancak başarılı bir DCIM kurulumu için kurumsal katılım ve paydaşlar arasında kesintisiz işbirliği gerekli. Hazırladığımız teknik makalede vurgulandığı üzere DCIM'in değerinden tam olarak faydalanmak için doğru süreçlerin kullanılması ve teknolojiler ve operasyonlar gelişirken bunların da uyarlanması gereklidir.”

DCIM daha fazla işbirliği ve dayanıklılık sağlıyor

Yayınlana teknik makaleye göre, yeni nesil DCIM platformları, bunları eski veri merkezi yönetim sistemlerinden açıkça ayıran beş temel özellik ile tanımlanıyor. Bunlar;

Uygulama kolaylığı, ölçeklenebilirlik, analizler ve bakım için bulut teknolojilerinden faydalanma

AI aracılığıyla bilgi ve olay öngörüleri için bir veri havuzuna bağlanma

Mobil ve web teknolojilerinden faydalanma ve başka tedarikçilerin platformları ile entegre olma

Tasarımında sadeliğe ve sezgisel kullanıcı deneyimlerine öncelik verme

Potansiyel siber güvenlik risklerini belirlemek ve ortadan kaldırmaya yönelik bir uyumluluk aracı olma

EcoStruxure™ gibi yeni nesil DCIM mimarilerinin uyarlanması yoluyla tesis yöneticileri, bakım yükseltmelerini ve servis programlarını optimum seviyelerde gerçekleştirebiliyorlar. EcoStruxure aynı zamanda iş ortaklarının ve hizmet sağlayıcıların görünülürlüklerini kolayca artırmalarını ve büyük coğrafi alanlarda birden fazla Edge sahasını yönetmelerini mümkün kılıyor. Bunların yanında EcoStruxure, kullanıcıları için plansız çalışılamayan süreleri her zaman, her yerden ve herhangi bir cihaz üzerinden proaktif bir şekilde yönetmelerini mümkün kılan, gerçek zamanlı uyarılar ve güncellemeler sağlıyor.

Operasyon ve Bakım (O&M) programları

281 Numaralı Teknik Makalede öne çıkan bir diğer konu ise Operasyon ve Bakım (O&M) programları ve bunlara duyulan ihtiyaç. O&M programları, yazılımın Edge bilişim ortamında benzer şekilde yapılandırılmış O&M'lerle yakın işbirliği içinde çalışmasını mümkün kılıyor. Bu sayede bakım ve yönetim kolaylaşıyor ve gerçek zamanlı proaktif güncelleme için otomatik bellenim ve hata düzeltmeleri sağlamak mümkün oluyor.