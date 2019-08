SAP SE, ikinci öeyrek ve yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı

SAP SE CEO’su Bill McDermott değerlendirmesinde şunları söyledi: “SAP toplam gelirinde, bulut gelirinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları dışı (non-IFRS) faaliyet gelirinde çift haneli büyüme elde etti. Qualtrics, Deneyim Yönetimi kategorisinde global bir standart olarak hızla büyüyor. Bulut brüt kâr marjlarımızın artışında da görüldüğü gibi operasyonlarımızı en iyi yönetme hedefimizde kararlılıkla ilerliyoruz. Deneyim Yönetimiyle (Experience Management) güçlenen CEO dijital dönüşümü gündeminde, yılın tamamına yönelik öngörülerimiz kararlılıkla devam ediyor.”

Kurumsal Performans

İkinci çeyrekte yeni bulut kontrat satışları %17 (sabit kurlarla %15) artarak 494 milyon Euro’ya ulaştı. Hiper-Ölçekli IaaS (Servis Olarak Altyapı) servis sağlayıcılarıyla yakın iş birliği stratejisi doğrultusunda yüksek kârlılık getiren IaaS fırsatlarına odaklanan SAP’nin IaaS harici yeni bulut kontrat satışları %27 arttı.

Bulut gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %40 artarak 1,69 milyar Euro (IFRS) oldu; %40 (IFRS dışı) ve IFRS dışı sabit kurlarla %35 (IFRS dışı) artış kaydedildi. Yazılım lisans gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 düşerek 948 milyon Euro (IFRS) oldu; %5 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla %6 (IFRS dışı) düşüş yaşandı. Bu düşüşte özellikle son dönemde Asya’da yaşanan makro ölçekte belirsizlikler rol oynadı. Yeni bulut ve yazılım siparişleri de ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 arttı (sabit kurlarla %1). IaaS harici yeni bulut ve yazılım satışları ise %9 yükseldi. Bulut ve yazılım gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 5,49 milyar Euro’ya (IFRS) ulaştı; %11 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla %8 (IFRS dışı) artış gösterdi. Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artarak 6,63 milyar Euro (IFRS) olarak gerçekleşti; %11 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla %8 (IFRS dışı) yükseldi.

Daha öngörülebilir gelirlerin payı ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 (yüzde puan) artışla %69 olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekteki faaliyet kârında hem kontrollü işe alım uygulamaları hem de SAP’nin bulut iş kolunda devam eden verimlilik etkili oldu. Beklendiği üzere, ikinci çeyrekteki IFRS faaliyet kârı, satın almaya ilişkili masrafların yüksekliğinden etkilendi. Buna ek olarak, IFRS faaliyet kârı yüksek hisse bazlı personel ödemelerinin (Qualtrics’in satın alımı ve 2. çeyrekte SAP’nin hisse fiyatlarındaki güçlü artış nedeniyle) yanı sıra, Almanya’daki gönüllü işten çıkma oranının fazlalığı ve erken emeklilik programından yararlanma maliyetlerinden kaynaklı yeniden yapılandırmadan etkilendi. Faaliyet kârı (IFRS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21 azalarak 0,83 milyar Euro olarak gerçekleşti; aynı dönem için %11 (IFRS dışı) ve sabit kurlarla (IFRS dışı) %8 arttı. Faaliyet marjı (IFRS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4,9 (yüzde puan) gerileyerek %12,5 oldu. Faaliyet marjı (IFRS dışı ve sabit kurlarla IFRS dışı), satın almanın etkilerine karşın %27,3’te sabit kaldı. Hisse başı kazanç %21 düşüşle 0,48 Euro (IFRS) ve %11 artışla 1,09 Euro (IFRS dışı) oldu.

İlk 6 ay için faaliyetlerden elde edilen nakit akışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşerek 2,68 milyar Euro oldu. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışında 2018’in ilk 6 ayına kıyasla görülen gerileme özellikle hisse bazlı personel ödemelerinden (234 milyon Euro), yeniden yapılanma (183 milyon Euro) ve daha yüksek vergiler nedeniyle nakit çıkışından (412 milyon Euro) kaynaklandı. Ek olarak, IFRS 16 uygulaması nedeniyle de faaliyetlerden elde edilen nakit akışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 185 milyon Euro avantaj sağladı. Serbest nakit akışı[2] yıldan yıla %10 artarak 1,96 milyar Euro’ya çıktı. İkinci çeyreğin sonu itibarıyla net likidite -8,55 milyar euro oldu.

2019 İkinci Çeyrek Segment Bazlı Performans

SAP’nin raporlama kapsamındaki üç segmenti olan “Uygulamalar, Teknoloji & Servisler”, “Akıllı Harcama Grubu”[3] ve “Müşteri ve Deneyim Yönetimi” aşağıdaki şekilde performans sergiledi:

Uygulamalar, Teknoloji & Servisler (AT&S)

İkinci çeyrekte AT&S segmentinde yıldan yıla %6 gelir artışı elde edilerek gelirler 5,38 milyar Euro’ya ulaştı (sabit kurlarla %4 artış). Bu büyümeye katkı sağlayan çözümler aşağıda sıralanmıştır.

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA, Akıllı İşletmeler konseptinin merkezinde yer alıyor. Bu çözüm, dijital dönüşümü hızlandırıyor ve işletmelere anında ticari değer katıyor. SAP; müşterilerine bulut, yerleşik ve hibrit uygulama seçeneklerini sunarak kendileri için en doğru senaryoyu ya da kombinasyonu tercih etmelerine olanak tanıyor. SAP’nin endüstri lideri konumdaki gelişmiş bellek-içi bilişim platformu üzerinde çalışan SAP S/4HANA, benzersiz seviyede iş çevikliği kazandıran, pazar lideri akıllı bir ERP çözümü sunuyor. Bu sayede tüm endüstrilerdeki işletmeler, iş modellerini dijital ekonomi doğrultusunda yeniden şekillendiriyor ve dinamik pazarlarda daha güvenle hareket edebiliyor.

İkinci çeyrekte SAP, Gartner’ın Mayıs tarihli “Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide, 2018” (Pazar Payı Analizi, ERP Yazılımı, Dünya Geneli, 2018) raporunda 2018’in yazılım gelirlerinde en üst sırada yer aldı. SAP ayrıca yine Mayıs ayında Gartner’ın Orta, Büyük ve Global Ölçekli İşletmelere Yönelik Bulut-Tabanlı Ana Finansal Yönetim Çözüm Grupları Magic Quadrant listesinde Vizyoner şirket olarak konumlandırıldı.

İkinci çeyrekte 600 müşteri kazanarak S/4HANA müşterilerinin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla %29 artış göstererek 11.500’ü aştı. Bu dönemdeki yeni S/4HANA müşterilerinin yaklaşık %50’si ilk kez SAP kullanan işletmeler oldu.

S/4HANA bu çeyrekte de Wanhua Chemical Group ve Teksas Ulaştırma Bakanlığı gibi dünya lideri global kurumlar tarafından tercih edilmeye devam etti. SAP ve Intel, S/4HANA’ya geçen ortak müşterileri için çok sayıda örnek kullanım senaryosu sunan yeni bir Mükemmellik Merkezi kurarak S/4HANA’nın uygulanmasını sadeleştirmek ve hızlandırmak üzere iş birliği yapıyor. Mercedes-Benz EQ Formula-E Team gibi giderek artan sayıda müşteri de S/4HANA’yı bulutta kullanmayı tercih etti. Hitachi, Colgate-Palmolive ve Deloitte & Touche Southern Africa 2. çeyrekte SAP S/4HANA Cloud çözümünü canlıya geçirdi.

İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri (HCM)

SAP SuccessFactors ile Qualtrics Çalışan Deneyimi Yönetimi’nin benzersiz birleşimi, HCM çözümlerini yeni bir seviyeye taşımanın yanı sıra ikinci çeyrekte HCM’ye yönelik talebi de önemli ölçüde artırdı. IDC kısa süre önce Çalışan Deneyimi Yönetimi’ni işletmelerin yeni cephesi olarak tanımladı. Çalışanlar, müşterileriyle doğrudan yüz yüze geliyor. Mükemmel müşteri deneyimleri sunmak için çalışanlara odaklanmak ve onlara daha iyi çalışan deneyimleri sunmak gerekiyor. Sıra dışı çalışan deneyimleri sağlayan işletmeler daha iyi iş sonuçları alıyor ve rekabette öne çıkıyor.

Örneğin, SAP SuccessFactors ile SAP Qualtrics çözümlerinin bir araya gelmesi, Merck KGaA (Almanya) şirketinin çalışanlardan sürekli geri bildirim almasını ve bu içgörüye dayanarak gerçek zamanlı bir biçimde daha iyi bir çalışan deneyimi için sürekli gelişim göstermesini ve sonuca ulaşan adımlar atabilmesini sağlıyor.

SAP’nin İnsan Kaynakları Yönetimi çözümlerinin çekirdeğini oluşturan SAP SuccessFactors Employee Central’ın müşterilerinin sayısı bu çeyrekte 180’den fazla artarak dünya genelinde yaklaşık 3.350’ye ulaştı. Farklı markalardan SAP’ye geçen işletmeler arasında Keolis, Claas, Burger King Brezilya ve CONA Services yer aldı.

İkinci çeyrekte SAP SuccessFactors, Nisan 2019 tarihli IDC MarketScape: Worldwide and U.S. Modern Talent Acquisition Suites – for Both “Large” and “Medium-Sized Enterprises” 2019 Vendor Assessments (Dünya Genelinde ve ABD’de Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Modern Yetenek Kazanma Çözüm Grupları 2019 Tedarikçi Değerlendirmesi) araştırmasında lider seçildi.

SAP Leonardo

SAP Leonardo; SAP’nin derin süreç ve endüstri uzmanlığı ile Yapay Zekâ, Öğrenen Makineler (Machine Learning), Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri, İleri Analitikler ve Blockchain gibi en yeni teknolojileri bir araya getirerek şirketlerin iş yapış biçimlerini tümüyle değiştiriyor ve Akıllı İşletmeleri destekliyor.

2. çeyrekte Patentes Talgo gibi pek çok şirket SAP Leonardo çözümlerini tercih ederken Döhler GmbH’taki proje de canlıya geçti.

Dijital Platform ve Analitik

Dijital Platform bünyesinde SAP Cloud Platform ve SAP Data Management Çözümleri yer alıyor. SAP HANA’nın veri açısından zengin ve gerçek zamanlı bellek içi mimarisini temel alan bu platform, HANA’dan tam anlamıyla yararlanabilmek için olağanüstü bir fırsat sunuyor.

SAP Cloud Platform yeni uygulama geliştirme, ek uygulamalar ve sorunsuz entegrasyon süreçlerini kolaylaştırıyor. Hem yerleşikte (on premise) hem bulutta “hibrit” müşteri ortamlarının uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

SAP Data Management Çözümleri, yapısal olmayan veriler de dâhil olmak üzere çoklu kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek şirketin tüm verilerine 360 derece bakış sağlamanın yanı sıra prosedürlere uyumluluk ve yönetişim politikalarını tek merkezden yönetmeyi sağlıyor.

SAP ikinci çeyrekte, doğru bilgilere tek noktadan ulaşmanın kapısı olarak HANA Cloud Services çözümünü tanıttı ve böylece insanların, algoritmaların ve veri kaynaklı uygulamaların verilere bulut üzerinden erişebilmesini sağladı. Bu çözüm toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürüyor; esneklik, sunucusuz çalışma prensipleri, yüksek düzeyde kullanılabilirlik, dayanıklılık ve otomasyon yetenekleri kazandırıyor.

Illinois eyaleti ve Grupo Energia Bogota, 2. çeyrekte SAP Digital Platform çözümlerini tercih etti.

SAP Analytics Cloud ise iş zekâsı ve iş birliğine dayalı planlama için ortak ve sezgisel bir platform sunuyor. Bu platform, öngörüye dayalı analitik ve öğrenen makineler teknolojileriyle daha da geliştirilmiş olup karar alma süreçlerini kolaylaştırıyor. İkinci çeyrekte Uniper ve Follett Corporation SAP Analytics Cloud çözümünü seçti.

Akıllı Harcama Grubu

İkinci çeyrekte, Akıllı Harcama Grubu’nun segment geliri yıldan yıla %22 artarak 786 milyon Euro oldu (sabit kurlarla %17 artış).

Akıllı Harcama Grubu sayesinde SAP, iş birliğine dayalı ticari yetkinlikler (SAP Ariba), kolay seyahat ve masraf işleme yetenekleri (SAP Concur) ve esnek iş gücü yönetim özellikleri (SAP Fieldglass) sunuyor. 180’den fazla ülkede 3,3 trilyon ABD dolarından fazla yıllık global ticaret işlemlerinin yapıldığı Akıllı Harcama Grubu, dünyanın en geniş ticaret platformunu oluşturuyor.

Kawasaki Heavy Industry ve Uniper ikinci çeyrekte SAP’nin Akıllı Harcama Grubu çözümlerini seçti.

Müşteri ve Deneyim Yönetimi (CXM)

İkinci çeyrekte Müşteri ve Deneyim Yönetimi segment gelirleri yıldan yıla %81 artarak 365 milyon Euro olarak gerçekleşti (sabit kurlarla %74). 2. çeyrekte bu büyümeye katkı sağlayan çözümler aşağıda sıralanmıştır.

SAP C/4HANA

SAP’nin C/4HANA çözüm grubu, işletmelerin müşterilerine bütünsel bir bakış açısı ile temasa geçtikleri her noktada ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmelerini ve bunu yönetmelerini sağlıyor. C/4HANA; pazarlama, satış, ticaret, servis ve müşteri verileri için lider çözümleri bir araya getiriyor. Akıllı İşletmeler konseptinin bir parçası olan C/4HANA, S/4HANA ile entegre çalışarak talep ile bu talebin karşılanma sürecini uçtan uca bir süreç içerisinde birbirine bağlıyor.

SAP kısa süre önce Gartner’ın Haziran 2019 Satış Gücü Otomasyonu Magic Quadrant listesinde lider seçildi.

Aritzia, Hamburg Commercial Bank ve NH Hotel Group ikinci çeyrekte SAP C/4HANA çözümünü tercih eden şirketler arasında yer aldı.

SAP, ikinci çeyrekte ayrıca SAP C/4HANA çözümlerinin Qualtrics CustomerXM ile desteklenen yeni sürümlerini tanıttı. Böylece kurumlar müşteri geri bildirimleri ile operasyonel verileri bir araya getirerek müşteri deneyimini iyileştirmek üzere anlık bilgi alabiliyor, müşteriyi anlayabiliyor ve harekete geçebiliyor.

Deneyim Yönetimi Çözümleri (Qualtrics)

Qualtrics ile SAP, Deneyim Yönetimi (XM) alanındaki pazar liderliğini, 25’ten fazla endüstrideki uçtan uca operasyon gücüyle dört temel deneyim sunuyor: müşteri, çalışan, ürün ve marka.

Qualtrics XM Platform, 10.500’den fazla işletmenin güvendiği bir çözüm olarak, X verisini doğrudan işletmenin operasyonel verilerine (O verisi) dâhil ediyor ve böylece X verilerine dayanarak bilgi alabilmeyi, müşteriyi anlayabilmeyi ve harekete geçebilmeyi sağlıyor.

2. çeyrekte Chalhoub Group ve ABD Dışişleri Bakanlığı Qualtrics ile SAP çözümlerini bir araya getirerek kayıt sistemlerinin ötesine geçti ve yeni aksiyon sistemleri sayesinde çığır açan sonuçlar aldı.

Bölgesel Gelir Performansı

SAP, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde bulut ve yazılım gelirlerini %9 (IFRS) ve sabit kurlarla %8 (IFRS dışı) artırarak çok güçlü bir performans sergiledi. Bulut gelirleri %46 (IFRS) ve sabit kurlarla %44 (IFRS dışı) artış gösterirken özellikle Almanya ve İtalya öne çıkan ülkeler oldu. Ayrıca Almanya yazılım lisans gelirlerinde güçlü bir çeyrek geçirdi; Fransa ve İtalya’da da yazılım lisans gelirleri ikinci çeyrekte güçlü bir performans gösterdi.

SAP, Amerika kıtasında da güçlü bir performans sergiledi. Bulut ve yazılım gelirleri %15 (IFRS) ve sabit kurlarla %10 (IFRS dışı) arttı. Bulut gelirleri %36 (IFRS) ve sabit kurlarla %30 (IFRS dışı) yükseldi. ABD, Kanada ve Brezilya öne çıkan ülkeler oldu. Ayrıca ABD yazılım lisans gelirleri açısından güçlü bir çeyrek dönem geçirirken Kanada da bu anlamda başarılı bir çeyrek yaşadı.

Asya Pasifik ve Japonya bölgesinde de makro ölçekte ticari belirsizliklere karşın SAP güçlü bir performans sergiledi. Bulut ve yazılım gelirleri %8 (IFRS) arttı ve sabit kurlarla %6 (IFRS dışı) büyüdü. Bulut gelirleri %41 (IFRS) ve sabit kurlarla %37 (IFRS dışı) artarken özellikle Japonya öne çıkan ülke oldu. Avustralya ve Hindistan da yazılım lisans gelirlerinde güçlü bir çeyrek dönem geçirdi.