Sanal dünyaya taşınıyoruz

Perakende sektörü ve e-ticarette ileri teknoloji uygulamaları konusunda bir araştırma yapan, ABD Ulusal Perakende Federasyonu’nun (National Retail Federation) raporundaki bazı veriler şöyle. Rapora göre, tüketicilerin %55’i bir ürünün stokta olup olmadığını gösteren, %49’u fiyatların karşılaştırılmasına yardımcı olan, %47’si bir ürünü veya yerini bulmayı kolaylaştıran, %38’i satın almadan önce bir ürünü denemeye yardımcı olan teknolojilere ilgi gösteriyorlar. Ankete katılanların %89'u uygulama içi mağaza navigasyonunu tekrar kullanacağını, %88 akıllı soyunma odalarını olumlu bulduklarını, %86'sı artırılmış gerçeklik uygulamalarını yeniden kullanabileceklerini, %82'si bir mağazada sanal gerçeklik kullanabileceklerini belirtmiş. Tüm bunlar henüz yeni ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var ama ümit vaat ediyor.

Aynı teknolojik gelişmeler iletişim alanında da mevcut. Fakat “Vakit nakittir” denilmesine karşın hâlâ toplantı, görüşme vb. konular ya yemekte ya da ofiste toplantı odalarında çözüme ulaşıyor. Oysa bunları organize edebileceğimiz pek çok sanal platform var. Bu sistemlerin ücretli ya da ücretsiz olanları da mevcut. Banka hesabımıza, kişisel sağlık kayıtlarımıza bile mobilden giriş yaptığımız bugünün şartlarında toplantıları neden sanal ortamlarda yapmayalım?

Satış ekibi, yüz yüze olmayan ortamlarda karşısındakini ikna edememe korkusu yaşıyorsa, o zaman şimdiden bu konuda kendilerini geliştirmeye başlayabilirler. Neredeyse fuarların bile sanal ortamlara taşınmaya başladığı günümüzde yemek ısmarlamadan, sözlü diyaloglarda havuç sunmadan, akşamki maç nasıldı gibi laf salataları yapmadan satışta sonuca ulaşmak gerekebilir. Bu konu eğitmenler için de farklı bir eğitim konusu olabilir.

Öte yandan bir de Çin’den önemli olabilecek bir gelişmeden söz etmek istiyorum. Çin Hükümeti, Nasdaq tarzı teknoloji şirketlerinin yer aldığı Star Market’i bir yılda yapılandırdı ve 22 Temmuz’da işlemler başlayacak. Çin Hükümeti bu yolla yerli teknoloji şirketlerini desteklemeyi amaçlıyor.





Serap TORUN

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