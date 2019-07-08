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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.07.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Sanal dünyaya taşınıyoruz

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Sanal dünyaya taşınıyoruz

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken yaşam tarzımızda da değişikliklere sebep oluyor. Büyük şehirlerde trafikte kaybedilen vakit, şirketlerin ev ofis çalışanlarının çoğalması, görüşme ve toplantıları giderek sanal dünyaya taşıyor. Her ne kadar e-ticaret ve perakende satış alanındaki yeni teknolojileri hızla benimsesek de toplantılar ve iletişim alanındaki yeniliklere aynı hızla adapte olamadık gibi görünüyor.

Perakende sektörü ve e-ticarette ileri teknoloji uygulamaları konusunda bir araştırma yapan, ABD Ulusal Perakende Federasyonu’nun (National Retail Federation) raporundaki bazı veriler şöyle. Rapora göre, tüketicilerin %55’i bir ürünün stokta olup olmadığını gösteren, %49’u fiyatların karşılaştırılmasına yardımcı olan, %47’si bir ürünü veya yerini bulmayı kolaylaştıran, %38’i satın almadan önce bir ürünü denemeye yardımcı olan teknolojilere ilgi gösteriyorlar. Ankete katılanların %89'u uygulama içi mağaza navigasyonunu tekrar kullanacağını, %88 akıllı soyunma odalarını olumlu bulduklarını, %86'sı artırılmış gerçeklik uygulamalarını yeniden kullanabileceklerini, %82'si bir mağazada sanal gerçeklik kullanabileceklerini belirtmiş. Tüm bunlar henüz yeni ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var ama ümit vaat ediyor. 

Aynı teknolojik gelişmeler iletişim alanında da mevcut. Fakat “Vakit nakittir” denilmesine karşın hâlâ toplantı, görüşme vb. konular ya yemekte ya da ofiste toplantı odalarında çözüme ulaşıyor.  Oysa bunları organize edebileceğimiz pek çok sanal platform var. Bu sistemlerin ücretli ya da ücretsiz olanları da mevcut. Banka hesabımıza, kişisel sağlık kayıtlarımıza bile mobilden giriş yaptığımız bugünün şartlarında toplantıları neden sanal ortamlarda yapmayalım? 

Satış ekibi, yüz yüze olmayan ortamlarda karşısındakini ikna edememe korkusu yaşıyorsa, o zaman şimdiden bu konuda kendilerini geliştirmeye başlayabilirler. Neredeyse fuarların bile sanal ortamlara taşınmaya başladığı günümüzde yemek ısmarlamadan, sözlü diyaloglarda havuç sunmadan, akşamki maç nasıldı gibi laf salataları yapmadan satışta sonuca ulaşmak gerekebilir. Bu konu eğitmenler için de farklı bir eğitim konusu olabilir. 

Öte yandan bir de Çin’den önemli olabilecek bir gelişmeden söz etmek istiyorum. Çin Hükümeti, Nasdaq tarzı teknoloji şirketlerinin yer aldığı Star Market’i bir yılda yapılandırdı ve 22 Temmuz’da işlemler başlayacak. Çin Hükümeti bu yolla yerli teknoloji şirketlerini desteklemeyi amaçlıyor. 


Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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