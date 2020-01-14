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Teknoloji
Haber Giriş: 14.01.2020 - 09:04,Son Güncelleme:/

Samsung’un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa çıktı

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Samsung’un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa çıktı

Samsung Electronics, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51’i Türkiye’de satışa sundu. Peki yeni Samsung telefon hangi özelliklerle geliyor?

Samsung Electronics’in Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Akıllı özelliklerle güçlendirilmiş bir ana kamera, Ultra Geniş Açı, Makro ve Derinlik Kameraları ile Galaxy A51 modeli, anı yakalamanıza olanak tanıyor. Akıllı telefonda bulunan 48 megapiksel kamera, gündüz veya gece fark etmeksizin daha net fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Ultra Geniş Açılı Kamera, 123 derece açılı bir merceğe sahip. Akıllı seçim işlevi, gerekli gördüğünde Geniş Açı ile çekim özelliğini öneriyor ve bu özelliği sizin için otomatik olarak açıyor. Makro Kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken Derinlik Kamerası, Canlı Odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Süper Dengeli Video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elinizde cihazla hareket ediyorken bile kamera titremesini azaltıyor. Koşarken, yürüyüş yaparken veya evcil hayvanlarınızla oynarken de Süper Dengeli Video ile anı yakalamanıza yardımcı oluyor. 

Samsung’un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa çıktı

6.5 inç ekran büyüklüğüyle gelen Galaxy A51 uçtan uca Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip. 6 GB RAM ile çalışan telefonda 128 GB dahili hafıza bulunuyor. microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza 512 GB'a kadar artırılabilirken, 4000 mAh kapasiteli bataryası ile birlikte 15W hızlı şarj teknolojisi de destekleniyor. 

Galaxy A51’in Türkiye’de tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 3.049 TL olarak belirlendi.

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