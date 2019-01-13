Samsung'un orta seviye telefonlarına Android Pie güncellemesi geliyor
Samsung'un orta seviye telefonlarını kullananların sevineceği bir gelişme oldu. Telefonların performansını gösteren Geekbench testinde Android Pie yüklü Samsung telefonlar bakın hangi modeller oldu?
Samsung'un orta seviye bazı telefon modellerine Android Pie güncellemesini serbest bırakacağı konuşuluyor. Şirketten bu yönde bir açıklama yapılmasa da, ortaya çıkan Geekbench testleri orta seviye Samsung telefonların Android Pie işletim sistemini kullandığını gözler önüne seriyor.
Yukarıdaki tabloya bakıldığında da Galaxy A7 2017 model cihazın Android 9 yani Android Pie işletim sistemini kullandığını görüyoruz. Peki Android Pie yüklü Galaxy A7 2017'nin performans puanı nasıl dersiniz? Android Pie işletim sistemi ile çalışan Galaxy A7 2017’nin tek çekirdek testinden 801, çoklu çekirdek testinden ise 4292 puan aldığı görülüyor.
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