Samsung'un o telefonları için yolun sonu

Samsung'un Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 Active ve Galaxy S6 edge Plus model telefonları yeni gelecek güvenlik güncellemelerine dahil olmayacak. 2015 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülen ve Galaxy S serisi için plastik gövdeden cam ve metale geçişin simgesi olan Galaxy S6 ömrünü tüketmiş durumda. Cihaz, kutudan Android 5.0 Lollipop ile birlikte çıkmış ve Android 8.0 Nougat güncellemesi de almıştı.





Yeni açıklara karşı koruma sağlayan Google güvenlik güncelleştirmelerini de düzenli olarak alan model bundan böyle desteklenmeyecek. S6 için son güncellemenin ise Şubat ayında sunulduğunu hatırlatalım.

yaşına gelen cihaz için bundan böyle güvenlik güncellemesi sunulmayacak olması, kullanıcılara adeta “Yeni bir modele geçin” mesajı olarak kabul edilebilir.



