Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Samsung'un o telefonları için yolun sonu

    Samsung'un o telefonları için yolun sonu

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 06:30 | Son Güncelleme:

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bugün böyle Galaxy S6 serisi telefonlarına güvenlik güncellemesi çıkarmayacak. Yani Samsung, S6 serisinin fişini çekmiş durumda.

    Samsung'un Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S6 Active ve Galaxy S6 edge Plus model telefonları yeni gelecek güvenlik güncellemelerine dahil olmayacak. 2015 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülen ve Galaxy S serisi için plastik gövdeden cam ve metale geçişin simgesi olan Galaxy S6 ömrünü tüketmiş durumda. Cihaz, kutudan Android 5.0 Lollipop ile birlikte çıkmış ve Android 8.0 Nougat güncellemesi de almıştı.

    Samsungun o telefonları için yolun sonu

    Yeni açıklara karşı koruma sağlayan Google güvenlik güncelleştirmelerini de düzenli olarak alan model bundan böyle desteklenmeyecek. S6 için son güncellemenin ise Şubat ayında sunulduğunu hatırlatalım.

    yaşına gelen cihaz için bundan böyle güvenlik güncellemesi sunulmayacak olması, kullanıcılara adeta “Yeni bir modele geçin” mesajı olarak kabul edilebilir.

    İşte 2018'de PlayStation 4'e çıkacak olan oyunlar!2018 yılında PlayStation 4'e çıkacak oyunları tanıtan bir video bugün Sony tarafından yayınlandı. Video da The Last of Us 2 ve God of War gibi oyunlarda bulunuyor.
    daha fazla video için
    Etiketler: telefon
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri