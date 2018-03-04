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    Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X işte böyle olacak

    Hürriyet Haber
    04.03.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Samsung'un yıllardır konuşulan; ancak Mobil Dünya Kongresi'nde ilk kez Samsung'un patronu tarafından doğrulanan ekranı katlanabilen telefonu Galaxy X'in nasıl olacağı, hangi özelliklerle geleceği epey merak ediliyor. İşte Galaxy X'le ilgili internete sızan son bilgiler...

    Samsung'un katlanabilen telefon üretme çabaları sır olmaktan çoktan çıktı. Galaxy X olarak bilinen ekranı katlanabilen cihaz, son olarak Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung'un mobil bölümünün başındaki DJ Koh tarafından tekrar doğrulanmıştı.

    Telefondan gelecek sızıntıları hala bekliyoruz; bu zamana kadar Galaxy X hakkındaki en iyi kaynak, muhtemelen Samsung'un başvurusunu yaptığı patentler olacak. Patently Mobile'ın keşfettiği bazı Samsung tasarım patentleri, herhangi bir teknolojiden bahsetmiyor ve yalnızca bazı diyagramlar göstermekle yetiniyor.

    Samsungun katlanabilen telefonu Galaxy X işte böyle olacak

    Patentlerden birinde ZTE Axon M'ye benzeyen "dışa katlanan" bir telefon görüyoruz. Tasarımın ZTE'nin telefonundan farkı ise iki ayrı ekran yerine katlanabilen tek, geniş bir ekran kullanması.

    Bir başka patentte ise fiziksel düğmeleri ve portları bulunmayan bir akıllı telefon yer alıyor. Böyle bir telefon beneksiz, pürüzsüz bir görünüm sunuyor ama bu tasarımın pratikte ne kadar kullanışlı olacağını zaman gösterebilir.

    Samsungun katlanabilen telefonu Galaxy X işte böyle olacak

    Samsung'un kullanım haklarını kazandığı bir başka patent ise bir "Giyilebilir Elektronik Cihaz"dan bahsediyor. Tasarımda akıllı telefon ile bir akıllı saatin birleştiğini görüyoruz.

    Her zamanki uyarıyı tekrar yapmakta fayda görüyoruz. Firmalar, gerçeğe dönüşmeyen sayısız patent alabiliyorlar. Bu yüzden yukarıda gördüklerinize çok fazla umut bağlamanızı önermiyoruz.

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