Samsung'tan yepyeni bir Galaxy S10 daha geliyor
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un geçen aylarda duyurduğu Galaxy S10 serisi telefonlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yeni modelin en büyük farkı ise bakın ne olacak?
Samsung, yeni bir Galaxy S10 modeli için düğmeye bastı. Ancak bu yeni model, yeni donanım özellikleriyle gelmeyecek; cihazdaki tek fark rengi olacak. 'Cardinal Red' ismiyle sızdırılan yeni bir renk seçeneğinin kısa bir süre sonra stoklara girmesi bekleniyor.
Eğer bu sızıntılar doğru ise, yeni renk seçeneğinin S10 serisine ait en göz alıcı renk seçeneklerden biri olarak Canary Yellow'a katılacağını söyleyebiliriz.
Şirkete yakın kaynaklar yeni renk seçeneğinin stoklara ne zaman geleceği konusunda kesin bir tarih vermezken; Rus haber kaynağı mobiltelefon.ru ise Rusya'daki mağazalardan ön sipariş vermenin mümkün olacağını öne sürüyor, ancak bu kaynak da bunun ne zaman olacağını belirtmekten geri duruyor.
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