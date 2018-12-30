Samsung'tan uygun fiyatlı akıllı hoparlör
Son zamanlarda yaygınlaşan akıllı ev asistanları gün geçtikçe gelişirken Samsung'un akıllı hoparlörü ortaya çıktı.
Akıllı ev ürünlerinin hızla yaygınlaşmasıyla teknoloji şirketleri yeni ürünlerini sunmaya başladı. İddiaya göre Samsung, büyük ilgi gören Google Home Hub ve Amazon Alexa modellerine karşı akıllı hoparlörünü çıkaracak.
Daha önce SM-V510 adında akıllı hoparlör çıkaran Samsung, fiyatının diğer modellere göre fazla olmasından dolayı beklenen satışı gerçekleştirememişti. Edinilen bilgiye göre bu duruma karşılık SM-V310 adında uygun fiyatlı model satışa sunulacak.
Hoparlörün özellikleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmasa da çıkarılacak yeni modelin SM-V510'a göre daha iyi satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle