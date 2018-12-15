Samsung'tan ucuza telefon: Galaxy S10 bu renklerde geliyor!
Samsung'un beklenen telefonlarından düşük bütçeli Galaxy S10 Lite'ın hangi renkte kasalara sahip olacağı ortaya çıktı.
Samsung, Galaxy S10’da altı farklı renk seçeneğine ( siyah, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve kırmızı ) yer verecek. Peki ya Galaxy S10 Lite modelinde durum nasıl olacak dersiniz?
Galaxy S10 Lite; sarı, beyaz, siyah, yeşil ve mavi renkleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Yani diğer Galaxy S10 modellerine göre en çok renk seçeneğine sahip olan model Galaxy S10 Lite.
Ancak cihazın tek özelliği farklı renk seçenekleri değil elbette. Kavisli ekranın aksine düz bir ekran ile gelecek olan akıllı telefon, böylece Samsung’un uzun süre sonra amiral gemilerinde standart ekranı kullanmasına neden olacak. Ve bununla birlikte arka tarafında iki kamera yer alacak.
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