Samsung'tan Star Wars temalı Galaxy Note 10 Plus

Samsung Electronics, 20 Aralık’ta Star Wars: The Rise of Skywalker filminin yayınlanmasından önce, Galaxy Note10+ özel koleksiyon paketinin duyurusunu yaptı. Star Wars’tan esinlenen tasarım öğelerine ve dijital içeriğe sahip Galaxy Note 10+, özel tasarım ürünü bir deri kılıf, metal bir rozet, ışın kılıcını andıran kırmızı bir S Pen ve Galaxy Buds bulunan bir paketle sunulacak. Pakette ayrıca Star Wars temalı duvar kağıtları, animasyonlar, ikonlar ve oyunun tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak ses öğelerini kapsayan içerikler de bulunuyor.

Özel koleksiyon paketi Türkiye’de 19 Aralık itibariyle (bugün) KDV dahil 11.999TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile kullanıcılara sunulmuş durumda.