Samsung'tan en dayanıklı hafıza kartı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Samsung'tan en dayanıklı hafıza kartı

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Samsung'tan en dayanıklı hafıza kartı

Yoğun video gözlem uygulamaları için üretilen Samsung PRO Endurance 128 GB kapasitesiyle 43.000 saat sürekli video kayıt imkânı sağlıyor

Samsung Electronics, bugün sektörün en dayanıklı ve 43,800 saate kadar sürekli video kayıt kapasitesi sunan Samsung PRO Endurance microSDHC / microSDXC kartını tanıttı. Güvenlik kameraları, vücuda takılan kameralar veya hareketli kameralar gibi yoğun ve sürekli video kayıt uygulamaları kullanan tüketiciler ve B2B müşteriler için tasarlanan PRO Endurance, kesintisiz video kayıt işlerini hızlı ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. 100 MB/sn'ye kadar okuma hızı, FHD kayıt ve 4K desteği olan ürün, 30 MB/sn'ye kadar da yazma hızına sahip. 

Samsung Electronics Türkiye’nin Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu yaptığı açıklamada; “Tüketiciler video kayıt çözümlerinden emin olmak istiyor ve uzun ömürlü,yüksek performanslı, aşırı iklim ve ortam koşullarına dayanıklı, kritik anları yakalayabilen hafıza kartlarına ihtiyaç duyuyor. Samsung olarak, güvenliğe önem veren müşterilerimize sektörün en uzun süre dayanan ve kritik izleme içeriğine anında erişim imkanı veren optimize edilmiş okuma / yazma hızına sahip PRO Endurance’ı sunarak, hafıza kartı teknolojisinde sınırları bir kez daha ileriye taşıyoruz" dedi.

Samsung PRO Endurance önceki hız odaklı kartlarla karşılaştırıldığında 25 kat daha fazla dayanıklılığa sahip. Ürün aynı zamanda sektörün en uzun süreli garantisi olan beş yıla kadar sınırlı garantiye de sahip ve 128 GB depolama kapasitesiyle hafıza alanında da standartları yukarıya taşıyor.

Samsung PRO Endurance zor koşullara karşı dayanıklı olmak üzere tasarlandı ve suya, sıcaklığa, manyetik alanlara ve X-ışınlarına karşı Samsung’un 4-Proof korumasıyla donatıldı. PRO Endurance acil durumlarda, krizlerde veya kazalarda çok kritik olan anları veri kalitesini düşürmeden veya veri kaybı riski olmadan kayıt altına almak için güvenilir bir çözümdür. 

PRO Endurance hafıza kartları 128 GB model için 449 TL, 64GB model için 229 TL ve 32GB model için 129 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

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