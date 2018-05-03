Samsung'tan en dayanıklı hafıza kartı

Samsung Electronics, bugün sektörün en dayanıklı ve 43,800 saate kadar sürekli video kayıt kapasitesi sunan Samsung PRO Endurance microSDHC / microSDXC kartını tanıttı. Güvenlik kameraları, vücuda takılan kameralar veya hareketli kameralar gibi yoğun ve sürekli video kayıt uygulamaları kullanan tüketiciler ve B2B müşteriler için tasarlanan PRO Endurance, kesintisiz video kayıt işlerini hızlı ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlıyor. 100 MB/sn'ye kadar okuma hızı, FHD kayıt ve 4K desteği olan ürün, 30 MB/sn'ye kadar da yazma hızına sahip.

Samsung Electronics Türkiye’nin Veri Depolama Ürünlerinden Sorumlu Müdürü İsa Tolu yaptığı açıklamada; “Tüketiciler video kayıt çözümlerinden emin olmak istiyor ve uzun ömürlü,yüksek performanslı, aşırı iklim ve ortam koşullarına dayanıklı, kritik anları yakalayabilen hafıza kartlarına ihtiyaç duyuyor. Samsung olarak, güvenliğe önem veren müşterilerimize sektörün en uzun süre dayanan ve kritik izleme içeriğine anında erişim imkanı veren optimize edilmiş okuma / yazma hızına sahip PRO Endurance’ı sunarak, hafıza kartı teknolojisinde sınırları bir kez daha ileriye taşıyoruz" dedi.

Samsung PRO Endurance önceki hız odaklı kartlarla karşılaştırıldığında 25 kat daha fazla dayanıklılığa sahip. Ürün aynı zamanda sektörün en uzun süreli garantisi olan beş yıla kadar sınırlı garantiye de sahip ve 128 GB depolama kapasitesiyle hafıza alanında da standartları yukarıya taşıyor.

Samsung PRO Endurance zor koşullara karşı dayanıklı olmak üzere tasarlandı ve suya, sıcaklığa, manyetik alanlara ve X-ışınlarına karşı Samsung’un 4-Proof korumasıyla donatıldı. PRO Endurance acil durumlarda, krizlerde veya kazalarda çok kritik olan anları veri kalitesini düşürmeden veya veri kaybı riski olmadan kayıt altına almak için güvenilir bir çözümdür.

PRO Endurance hafıza kartları 128 GB model için 449 TL, 64GB model için 229 TL ve 32GB model için 129 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla satışa sunuluyor.