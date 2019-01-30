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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Samsung yayınladı: İşte karşınızda Galaxy S10'un ilk videosu

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Samsung yayınladı: İşte karşınızda Galaxy S10'un ilk videosu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, 20 Şubat tarihinde uzun zamandır beklenen telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus'ı dünyaya duyuracak. Pek çok yeni özellikle gelmesi beklenen telefonlara ait ilk resmi video ise Samsung tarafından yayınlandı.

Samsung, Unpacked adını verdiği özel bir etkinlik düzenliyor. Ancak bu yıl bu etkinliği her yıl olduğu gibi Mobil Dünya Kongresi öncesi Barcelona'da değil, apayrı bir etkinlik olarak San Francisco'da, günler öncesinden yapıyor. Yeni telefonlarına oldukça güvenen ve gün sayan şirket, bugün de Galaxy S10'a ait ilk resmi videosunu yayınladı. 

İnternete sızan bilgiler doğrultusunda üç farklı Galaxy S10 modeliyle karşılaşmamız kuvvetle muhtemel. Giriş seviyesi olan Galaxy S10 Lite, bütçe dostu bir telefon olacak. Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ise ekran büyüklükleri farklı olmakla birlikte şirketin bu yıla damga vurması beklenen asıl amiral telefonları olması bekleniyor. Bu cihazlar pek çok yeni özellikle gelecek; en dikkat çeken noktalardan biri de 5G teknolojisinin bu cihazlarca destekleniyor olması.

Exynos 9820 veya Snapdragon 855 işlemcilerden güç alması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlar, 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle gelecek. Ancak şirkete yakın kaynaklar, en üst seviye Galaxy S10 Plus modellerinde 12 GB RAM bulunabileceğini de iddia ediyor. 



Yeni cihazların fiyatları ise merak edilen bir diğer nokta. 4 GB RAM'li 128 GB hafızalı Galaxy S10 telefonlar 799 eurodan, 6 GB RAM'li 128 GB hafızalı Galaxy S10 telefonlar 929 eurodan, 8 GB RAM'li 512 GB hafızalı modeller 1179 eurodan alıcısını bulacak. Galaxy S10 Plus'ta ise fiyatlar biraz daha yükseliyor: Şöyle ki, 6 GB RAM'li Galaxy S10 Plus'ın beklenen fiyatı 1049 euro, 8 GB RAM'li modeli 1289 euro, 12 GB RAM'li modeli ise 1599 euroyu bulacak.

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