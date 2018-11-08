Samsung telefonlarda çentik dönemi başlıyor!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un kullanacağı yeni telefonlarında artık çentik görmeye başlayacağız. Peki yeni Samsung telefonlarda bizi neler bekliyor?
Samsung dün gerçekleştirdiği Samsung Geliştiriciler Konferansı kapsamında yeni ekran tasarımlarını duyurdu; çentikli ekran döneminin sinyallerini verdi.
Çentik tasarımlarına göre harflere benzetilerek isimlendirilen tasarımlar, yeni çıkacak olan cihazların tasarımları konusunda merak uyandırdı. Sızıntılarına göre şirketin Galaxy S10 ekranı için Infinity-O veya New Infinity tasarımını kullanması bekleniyor.
Şirketin, çentiksiz olan New Infinity tasarımının amiral gemisi cihazlarında, diğer çentikli tasarımları ise orta segment cihazlarında kullanması bekleniyor. Orta segment fiyatları bu ekranlarla artacak mı yoksa fiyatlarda büyük değişimlerolmayacak mı hep beraber göreceğiz.
Son olarak şirket, çentikli ekran akımına uymayarak kendi çizgisini korumuştu. Bu durumdan dolayı çentikli ekran sevmeyen büyük bir kitle oluşmuştu. Bu kitlenin eleştirileri şirket satışlarına yansıyacak mı bilemiyoruz fakat çentikli ekran seven birçok kullanıcıyı bu hamle ile kendisine çekmesi bekleniyor.
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