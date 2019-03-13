Samsung telefon fiyatlarında düşüş başlıyor
Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung, üreteceği yeni nesil amiral telefonların bütçe dostu olmasına dikkat edecek. Bu kapsamda Galaxy S10e'nin ardından bakın Samsung hangi telefonla karşımıza çıkacak?
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen etkinlikle beraber Galaxy S10 ailesini görücüye çıkaran Samsung, serinin en uygun fiyatlı modeli olan Galaxy S10e'nin daha aşağısında konumlandıracak bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor.
Galaxy S10 serisi ile birlikte fiyatları bir hayli arttıran Samsung, düşük fiyatlı amiral gemisi için düğmeye bastı. Artan fiyatlar nedeniyle satış miktarlarında sıkıntılar yaşayan şirket uygun fiyatlı üst seviye model için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Çin'li üreticilerin yüksek özelliklere rağmen uygun fiyata ürün sunması Samsung'un böyle bir strateji kurmasında büyük bir etken.
Tanıtılması beklenen uygun fiyatlı modelin Galaxy A90 olarak adlandırılması bekleniyor. Söz konusu cihazın mekanizmalı ön kameraya sahip olacağı söylenirken Snapdragon 855 işlemciden güç alması bekleniyor. Arka kameraya ise dönebilen mekanizmalı ön kamera sayesinde ihtiyaç kalmayacak. Galaxy A90 modelinde RAM gibi özellikler düşürülerek fiyatınında daha aşağı çekileceği konuşuluyor.
Samsung kullanıcılarını heyecanlandıran modelin ne zaman satışa sunulacağı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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