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Teknoloji
Haber Giriş: 19.01.2020 - 08:13,Son Güncelleme:/

Samsung, tablet fiyatlarında indirime gitti

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Samsung, tablet fiyatlarında indirime gitti

Samsung, karne dönemine özel online satış mağazasından alınacak tüm tabletlerde yüzde 18’lik büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Sadece Samsung’un online satış mağazasında geçerli olan kampanya 31 Ocak tarihine kadar satın alınacak tüm tabletleri kapsıyor. Kampanya kapsamında yine Samsung’un online mağazasında Galaxy Tab S6 veya Galaxy Tab S5e tablet satın alanlara özel indirimle Türkçe klavyeli kılıflar da çok uygun fiyatlarla satın alınabilecek.

Galaxy Tab S6 için gri renkli Türkçe klavyeli kılıfa 1.299 TL yerine  149 TL ya da Galaxy Tab S5e için siyah renkli Türkçe klavyeli kılıfa 899 TL yerine 99 TL ödemek yeterli. 

Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruzÇin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun uygun fiyatlı telefon modellerinden Oppo A9 2020'yi yakından inceliyoruz. Telefon; sadece uygun fiyatıyla değil, dört kamerası dahil diğer donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor. (Sponsorlu içerik)
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