Samsung, tablet fiyatlarında indirime gitti

Sadece Samsung’un online satış mağazasında geçerli olan kampanya 31 Ocak tarihine kadar satın alınacak tüm tabletleri kapsıyor. Kampanya kapsamında yine Samsung’un online mağazasında Galaxy Tab S6 veya Galaxy Tab S5e tablet satın alanlara özel indirimle Türkçe klavyeli kılıflar da çok uygun fiyatlarla satın alınabilecek.



Galaxy Tab S6 için gri renkli Türkçe klavyeli kılıfa 1.299 TL yerine 149 TL ya da Galaxy Tab S5e için siyah renkli Türkçe klavyeli kılıfa 899 TL yerine 99 TL ödemek yeterli.



