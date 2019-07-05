Samsung son noktayı koydu: 5G destekli telefonlar pahalı mı olacak?
5G destekli telefonların adını daha sık duymaya başladığımız şu günlerde kullanıcıları tedirgin eden nokta hiç şüphesiz bu cihazların 4G/LTE destekli telefonlara göre çok daha pahalı olma ihtimali. Peki Samsung bu konuda ne diyor? Gerçekten de 5G telefonlara uçuk fiyatlardan da mı sahip olabileceğiz?
5G telefonlar, özellikle 2020 yılı itibarıyla hayatımıza iyiden iyiye girmeye başlayacak. Henüz ülkemizde satışı yapılmayan 5G telefonlar ile örneğin bir filmi sadece birkaç saniye içinde telefona yükleyebileceğiz. Böylesine büyük bir hızı kullanıcılarına sunmaya hazırlanan telefon üreticileri ise ilk örneklerini yurt dışında telefon pazarına bir bir sürüyor. Samsung, Galaxy S10 5G model telefonuyla dikkat çekerken, Huawei, LG ve Lenovo gibi diğer şirketlerin de 5G teknolojisini kullanan ürünleri bulunuyor.
Peki 5G telefonlara sahip olmak pahalıya mı gelecek? Samsung CEO'su DJ Koh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada özellikle 12 ila 18 ay sonrasında uygun fiyatlı 5G telefonlar üretmenin mümkün olacağı belirtirken, bu durumun da haliyle kullanıcılara yansıtılacağını kaydetti.
5G konusunda oldukça umutlu olduğunu, Nesnelerin İnterneti'nin de bu yolla hızlı biçimde gelişeceğini belirten Koh, ayrıca Samsung Galaxy S10 5G modelinin de satışlarının gayet iyi olduğundan bahsediyor. Öyle ki Kore'de 80 günde 1 milyon Galaxy S10 5G satışı gerçekleşmiş.
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