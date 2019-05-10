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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.05.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda ödüller verildi

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Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda ödüller verildi

Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nda, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Elmas Beyza Yılmaz, "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle birinci oldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla" vizyonu doğrultusunda, gençlerin ve çocukların yaratıcılığını geliştirmesine farklı projelerle destek veren Samsung Electronics'in Yaratıcı Çocuklar Derneği ile düzenlediği Samsung Geleceğin Mucitleri Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününde düzenlenen ödül töreninde genç mucitler projelerini sergileme fırsatı buldu.

Çocuklara bilimi sevdirerek onları yaratıcı düşünmeye ve yeni buluşlar yapmaya teşvik etmek amacıyla ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmanın kazananı, Afyon Sermaye Piyasası Kurulu Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan "Çift Fileli Masa Tenisi" projesiyle Elmas Beyza Yılmaz oldu. 

Projeler hakkında

Bu yıl yarışmaya başvuran 395 proje arasından yapılan ön eleme sonrası inovatif ve dikkat çekici fikirleriyle geleceğin 10 mucidi finale kaldı.

Finale kalan projeler arasından İstanbul Haliç Etap Okulları'ndan katılan Müjdat Kartal ve Rengin Asan, "Oksijen Üreten Gece Lambası" adlı projeleriyle ikinci oldu.

Afyon Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılan Egemen Bozca ve Kazım Fincankaya, "Serum Yönetim Sistemi" adlı projeleriyle üçüncülük ödülü aldı.

Mansiyon ödüllerini ise "Çevrecibot" projesiyle Aykut Yiğit Ortaokulu'ndan Semih Polat, "Görme Engelli Bastonu N-bot" projesiyle Özel Eskişehir Doğa Ortaokulu'ndan Beray Yaşar, "Patibank" projesiyle Özel Adana Okyanus Ortaokulu'ndan Ela Nur Kurt kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Projeler Müdürü Cüneyt Bilgiç, Ankara Patent Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Dericioğlu, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa'dan aldı.

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