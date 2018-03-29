Samsung Gear S2'ye yepyeni bir güncelleme geldi!

2015'te satışa sunulan Samsung Gear S2 için şirket tarafından yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte arayüzü oldukça kolaylaştıran Samsung, aktivite takibi için de kolaylık sağlamış. Tempo ve kalp atış hızı göstergelerinin küçük ekrandaki yerini değiştiren güncelleme, kullanıcılara evde uygulayabilecekleri bir fitness programı özelliği de sunmuş.

Ayrıca güncelleme Samsung Gear S2'yi, Gear VR için kontrol cihazına da dönüştürmüş durumda. Sanal gerçeklik deneyimini akıllı saat ile kontrol edilmesi Samsung'u bu konuda bir adım öne çıkarmış. Son olarak güncelleme ile birlikte artık Samsung Gear S2 ile, PowerPoint sunumları uzaktan kontrol edilebilecek.