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    Haberler >Teknoloji>Samsung Gear S2'ye yepyeni bir güncelleme geldi!

    Samsung Gear S2'ye yepyeni bir güncelleme geldi!

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 07:41 | Son Güncelleme:

    Samsung'un Gear S2 akıllı saati için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu yayınlanan güncelleme ile birlikte birçok yeni özellik saate eklendi.

    2015'te satışa sunulan Samsung Gear S2 için şirket tarafından yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte arayüzü oldukça kolaylaştıran Samsung, aktivite takibi için de kolaylık sağlamış. Tempo ve kalp atış hızı göstergelerinin küçük ekrandaki yerini değiştiren güncelleme, kullanıcılara evde uygulayabilecekleri bir fitness programı özelliği de sunmuş.

    Samsung Gear S2ye yepyeni bir güncelleme geldi

    Ayrıca güncelleme Samsung Gear S2'yi, Gear VR için kontrol cihazına da dönüştürmüş durumda. Sanal gerçeklik deneyimini akıllı saat ile kontrol edilmesi Samsung'u bu konuda bir adım öne çıkarmış. Son olarak güncelleme ile birlikte artık Samsung Gear S2 ile, PowerPoint sunumları uzaktan kontrol edilebilecek. 

    Etiketler: Yeni özellikler
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