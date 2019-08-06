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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.08.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un bir süredir görüntüleri internete sızan yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2, Galaxy Note 10 serisi telefonların tanıtımından önce duyuruldu. Peki yeni saat hangi özelliklerle geliyor? Fiyatı ne oldu?

Samsung, Galaxy Note 10 serisi telefonlarını yarın akşam gerçekleştireceği etkinlikte dünyaya duyurmaya hazırlanırken, yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 2 için daha fazla beklemek istemedi ve duyurusunu hemen öncesinde yaptı. Galaxy Watch Active'in ilk sürümündeki tasarıma hayli benzerlik gösteren yeni saat, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı büyüklükte geliyor. 40 mm olan saatin ekranı 1.2 inç, 44 mm olan model ise 1.4 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip. 

Super AMOLED ekranın kullanıldığı Galaxy Watch Active 2'nin ekranı da Gorilla Glass DX Plus cam teknolojisi sayesinde darbelere ve çiziklere karşı hayli dayanıklı bir yapıda. 40 mm'lik modelin ağırlğı 30 gramken, 44 mm olan modelin ağırlığı ise 36 gramı geçmiyor. Bileşeninde alüminyum ve paslanmaz çelik kullanılan Galaxy Watch Active 2, Bixby sanal asistanından faydalanıyor ve gerçek zamanlı antrenör kullanıcının her an yanı başında oluyor. 

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve NFC teknolojisini de destekleyen cihaz, aynı zamanda bünyesinde egzersiz programlarının takibini mümkün kılmak için GPS de bulunduruyor. 

Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı İşte özellikleri ve fiyatı

İşlemci tarafına geldiğimizde ise Galaxy Watch Active 2'nin Exynos 9110'dan güç aldığını görüyoruz. 4 GB dahili hafızası olan cihazın standart mdelinde 768 MB RAM yer alırken, LTE teknolojisine sahip Galaxy Watch Active 2 ise 1.5 GB RAM kullanıyor. Saatlerin batarya kapasitesi de modeline göre değişiklik gösteriyor. Standart model 247 mAh, LTE'li model ise 340 mAh batarya kullanıyor. 

Gümüş, altın ve siyah olmak üzere üç farklı renkte gelmesi beklenen Galaxy Watch Active 2'nin fiyatları 279 dolardan başlayacak. 

Galaxy Watch Active 2'nin 27 Eylül'de satışa sunulması planlanıyor. Türkiye özelinde bir tarih ise paylaşılmadı.

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