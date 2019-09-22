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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Tab S6 Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri

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Samsung Galaxy Tab S6 Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri

Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı ve ilk olarak Berlin'de gerçekleştirilen IFA 2019 teknoloji fuarında görücüye çıkan yeni nesil tableti Galaxy Tab S6 nihayet Türkiye pazarına girdi. İşte yeni tabletin özellikleri ve fiyatı...

Galaxy Tab S6, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setiyle gelen ve piyasadaki en güçlü işlemciyi kullanmasıyla şaşırtan bir tablet. 10,5 inç 2560 x 1600 çözünürlüğe, 16:10 ekran oranına sahip AMOLED ekrana sahip cihazın 7.040mAh kapasiteli bir pili bulunuyor.

Arka yüze baktığımızda, 13MP f/2,2 ana lens ve 5MP f/2,0 lensi görüyoruz. 8MP ön kamera ise 80 derece görüş açısına ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Dahili depolama olarak 128GGB ve 256GB seçenekleriniz bulunuyor. Android 9 Pie ve One UI arayüzle gelen cihaz, microSD kart slotu, USB-C portu, Nano SIM slotu (sadece 4G modelde), her köşede dört hoparlör, cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Galaxy Tab S6 ile not tutmak da artık daha kolay bir hale geliyor. El yazısıyla yazılan Samsung Note’lar, dijital metne dönüştürülebiliyor ve tek bir tıklamayla Microsoft Word formatlarına aktarılabiliyor. Ayrıca cihaz, Samsung Notes’un pencere saydamlığını ayarlayarak, bir videoyu izlerken aynı ekran üzerine hızlıca not almanıza ya da çizim yapmanıza olanak tanıyarak çoklu-görev işlevini yerine getiriyor.

Galaxy Tab S6 ile birlikte Samsung DeX’in yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu da kullanıcılara sunuluyor. Böylece hiç sorunsuz bir şekilde PC benzeri bir deneyime geçebiliyor, çoklu-görev ve görüntü deneyiminizi optimize edebiliyorsunuz. Galaxy Tab S6’in Book Cover klavyesine eklenen DeX fonksiyon tuşu ile bir dokunuşta DeX’i aktive edebiliyor ve kapatabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Tab S6 Türkiyeye geldi İşte özellikleri

Cihazın hem hafif hem daha taşınabilir olmasını sağlayan 5.7 mm’lik ince gövdesinde, Samsung’un tablet üzerindeki ilk Ultra Geniş Açılı çift kamera sistemi, Galaxy Tab S6’nın bir başka yeniliği. Ultra Geniş Açılı Kamera 123 derecelik görüş alanı ile manzara ve peyzaj fotoğraflarını yüksek kalitede kayda geçirebiliyor.

Galaxy Tab S6’da Samsung’un ilk kez ekran üzerinde sunduğu Parmak İzi Tarayıcısı sayesinde tablet çok daha kolay açılıyor.

Çiftli kamerasıyla tablet tarafında şaşırtan model, bağlantı tarafında ise USB-C kullanıyor. Parmak izi sensörü ekranına entegre edilen gelişmiş Android tablet, dikkat çekmeyi başarıyor. Modelde AKG imzalı dörtlü hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği bulunuyor. Tablet DeX özelliğini de taşıyor.

Galaxy Tab S6, Wi-Fi’lı modeli 4.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla; Galaxy Tab S6 LTE’li modeli ise 5.499 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satışa sunuldu. Wi-Fi modeli Duman Siyahı, LTE modeli ise Gül Kurusu ve Duman Siyahı renk seçenekleriyle geliyor. 

Samsung Galaxy Tab S6'ya ilk bakışIFA 2019 teknoloji fuarında dikkat çeken ürünlerden biri de Samsung'un en yeni tableti olan Galaxy Tab S6 oldu. Henüz Türkiye'de satışa çıkmayan cihaza yakından baktık.
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