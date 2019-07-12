Samsung Galaxy Tab S6 çift kamerasıyla birlikte gelecek
Samsung, Galaxy Note 10 serisi telefonlarıyla birlikte Galaxy Watch 2'yi ve yeni tableti Galaxy Tab S6'yı ortaya çıkaracak. Samsung'un yeni tabletinin dikkat çeken özelliklerinden biri ise çift kameraya sahip ilk tablet olacak olması...
Samsung, Galaxy Tab S4'ün ardından bu kez Galaxy Tab S6 isimli yeni tabletiyle kullanıcılarının karşısına çıkacak. Galaxy Note 10'un duyurulması beklenen 7 Ağustos'taki Unpacked etkinliğinde gün yüzüne çıkması beklenen yeni tablet, arka yüzünde çift kamerasıyla geliyor. Ancak kameraların özellikleriyle ilgili bilgi henüz yok. Diğer yandan Samsung'a yakın kaynaklardan olan Sammobile'dan gelen bir görüntü, cihazın aynı zamanda kablosuz şarj olabilen bir S Pen kullandığını gösteriyor.
Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan cihaz, 6 GB RAM ile geldiğinden uygulamaları da oldukça hızlı bir şekilde çalıştırıyor.
Galaxy Tab S4 geçen sene 1 Ağustos'ta tanıtılmıştı. Bu nedenle Galaxy Tab S6 için de kullanıcılar çok fazla beklemeyecek. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belli değil.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle