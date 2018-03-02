Samsung Galaxy S9 mu Sony Xperia XZ2 mi?

Sony Xperia XZ2, Gorilla Glass 5 kaplı yeni bir tasarımla geliyor. Ekran çerçevesi hala yerli yerinde ancak eskisinden daha ince. Telefonun biraz kavisli olan arka yüzü, ele kolayca oturuyor.

Samsung Galaxy S9 ise tasarım olarak geçen seneki Galaxy S8 ile aynı telefon. Cihazın arka ve ön yüzü camla kaplı ancak S8 kadar parlak değil. Galaxy S9 aynı zamanda biraz daha düz ancak elde tutuş konusunda herhangi bir sorunu yok.

İki telefon da Ip68 puanına sahip, bu sayede suya düşmelere ve kumda yuvarlanmalara dayanıklılar. Bununla birlikte Sony Xperia XZ2'de olmayan kulaklık girişi, Galaxy S9'da var.





Ekran

İki telefon da ekran alanında müthiş bir iş çıkarıyorlar. Samsung'un telefonu OLED teknolojisini kullanırken Sony, Bravia markasıyla en iyi LCD ekranı sunmaya çalışıyor. Galaxy S), 5,8 inç'lik bir ekranla gelirken Sony, 5,7 inç'lik bir ekran sunuyor. Her iki telefon da 18:9'luk uzun ekran oranını tercih ediyor. Bununla birlikte Samsung, neredeyse çerçevesiz ekranıyla görünüş olarak önde. Çözünürlük alanında da Samsung, QHD+ ekranıyla Sony'nin Full HD ekranının önünde. Buna karşın Samsung'un pil tasarrufu için ekranı varsayılan olarak Full HD'ye ayarladığını hatırlatalım.

İşletim Sistemi ve Güç

Galaxy S9 ve Xperia XZ2, kutularından Android 8 Oreo ile çıkıyor, yani iki telefon da size Google'ın en son işlevlerini sunuyor. İşlem gücüne gelirsek iki telefonda da Qualcomm Snaprdagon 845 ve 4GB RAM bulunuyor. Bununla birlikte Samsung, ABD dışında kendi ürettiği Exynos 9810 işlemciyi kullanıyor. Exynos genellikle biraz daha hızlı olsa da, bunu testler netleştirecek.

İşlevlere gelirsek Samsung'un yeni AR emoji'leri, sizin animasyonlu bir çiziminizi oluşturuyor ve arkadaşlarınızda göndermenizi sağlıyor.





Kamera

İki telefonda da son derece güçlü kameralar yer alıyor. Sony'nin telefonu tek sensörle gelse de dünyanın ilk 4K HDR video kaydedebilen kamerasına sahip. Samsung 12MP'lik bir kameraya sahipken Sony, 19MP'lik bir kameraya yer veriyor. Samsung bu sene çift-diyafram teknolojisiyle iddialı. Bu teknoloji, kameranın ortam aydınlatmasına göre şekil değiştirmesini sağlıyor. Sony, gelecekte bundan daha iyi sensörler kullanacağını söylese de, bu sensörler Xperia XZ2'de yer almıyor.

İki telefon da 960fps ağır çekim yapabiliyor. Bununla birlikte Samsung bu işi 720p'de yapabilirken Sony, 1080p'ye çıkabiliyor. Ancak burada da Sony'nin sadece üç saniyelik ağır çekim videosu kaydedebildiğini, Samsung'un altı saniye kayıt yapabildiğini görüyoruz.





Pil

Galaxy S8'de 3.000mAh'lik bir pil bulunurken Xperia XZ2'de 3.180mAh'lik bir pile yer verilmiş. Yani iki telefondan benzer bir pil ömrü beklenebilir.

Sonuç

Samsung'un geçmişine baktığımızda firmanın her yönden etkili telefon üretme konusunda daha başarılı olduğunu görüyoruz. Sony bu defasında kullanıcıları etkileyecek bir telefon üretmiş olsa da, biz daha uygun bir fiyat bekliyorduk.

İki telefonun da Nisan'da satışa sunulması bekleniyor. Bunun ardından telefonları daha iyi bir biçimde karşılaştırma fırsatımız olacak.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: SAMSUNG'UN CESUR TELEFON TASARIMLARI