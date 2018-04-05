Samsung Galaxy S9 Mini'nin performans testi sonuçları yayınlandı

Geçtiğimiz yıl Samsung Galaxy S8+ Mini'nin çıkacağına dair bir sürü iddia bulunuyordu. Ancak bu cihaz çıkmadı. Şimdi ise Samsung Galaxy S9 Mini performans testinde ortaya çıktı. Telefon gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Tek çekirdek ile 1619 ve çok çekirdek ile de 5995 puan alan cihaz, Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çalışıyor.

Telefonda grafik biriminin ise Adreno 512 olacağı tahmin ediliyor. 5 inç büyüklüğünde olacağı tahmin edilen telefonun, 2500 mAh ile 2750 mAh pil kapasitesi olması bekleniyor. 4 GB RAM'i olacağı düşünülen Samsung Galaxy S9 Mini'nin ise ne zaman çıkacağı bilinmiyor.