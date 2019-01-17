Samsung Galaxy S9 için Android Pie güncellemesi yayınlandı
Samsung'un amiral telefonlarından Galaxy S9 için uzun zamandır beklenen Android Pie güncellemesi nihayet yayınlandı. Peki yeni güncelleme ile birlikte telefonda neler değişecek?
Galaxy S9 için Android Pie güncellemesi kullanıcılara sessiz sedasız sunuldu. Merakla beklenen One OI güncellemesi ile birlikte gelen yeni Android sürümü ilk olarak Türkiye başta olmak üzere Almanya, İsviçre ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde yayına sunulmuş durumda.
Android 9 altında çalışan One UI ile birlikte Samsung telefonlarda kayda değer bir dizi değişiklik de olacak. Örneğin yeni arayüz ile birlikte tek elle telefonu kullanmak çok daha kolay olacak. Bunun yanı sıra gece modu da bu güncellemeyle gelmiş olacak. Böylece gözleri beyaz tonlu renklerden yorulanlar için siyah opsiyonu da kullanıcıların kullanımına sunulacak.
Diğer yandan simgelerin de yeniden tasarlandığı, arayüzde yuvarlak köşeli hatların dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Simgelerle beraber fontlar da yenileniyor.
Son olarak One UI, kullanıcılara cihazın kapağını açmadan uygulamaları kullanabilme imkanı sunuyor. Kapağı açınca, kapak kapalıyken ekranda gözüken ilgili uygulama açılıyor. Yeni sistemle beraber telefonda aynı anda 3 tane uygulama da çalıştırabileceksiniz. Samsung uygulamaları 3 uygulamayı aynı anda çalıştırmaya destek sunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle