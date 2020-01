Samsung Galaxy S20'nin kamerası böyle olacak

Samsung, yeni amiral telefonlarıyla çok yakında kullanıcılarıyla buluşacak. Bir yıldır şirketin yoğun çalışmalar yürüttüğü Galaxy S20 serisinin pek çok özelliği internete sızmış durumda. Son olarak sızan fotoğraflara bakıldığında telefonun tasarımı ve kameraları da gün yüzüne çıkmış oldu. Samsung'un beklenen bir başka ürünü olan kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Plus ile birlikte görüntülenen Galaxy S20 serisi, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra isminde ayrıca iki modele sahip olacak.



Resme göre Galaxy S20 Plus ve S20 Ultra, dört arka kamerayla geliyor. Bununla birlikte S20 Ultra'nın kameraları daha iyi: Bu modelin bir arka kamerası, 108MP'e kadar ulaşıyor. Galaxy S20 Ultra'nın 10x optik zum ve 100x dijital zum sunacağı da söyleniyor.



Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra, Samsung'un 11 Şubat'ta yapılacak Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak.