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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.10.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S11 için geri sayım: İşlemcisi belli oldu

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Samsung Galaxy S11 için geri sayım: İşlemcisi belli oldu

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen yeni amiral telefon serisi Galaxy S11'e güç verecek işlemcisi belli oldu.

Son olarak satışa sunduğu Galaxy Note 10 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung, bu kez yeni yılda bambaşka bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy S10 serisinin bir sonraki sürümü olacak olan Galaxy S11, Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde dünyaya duyurulacak. En azından beklenti, bu yönde. Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre yeni telefonlarda kullanılacak işlemci belli oldu. 

Samsung'un kendi geliştirmekte olduğu en yeni mobil işlemcisi Exynos 990, Galaxy S11'e güç verecek. Samsung’un hali hazırda en güçlüsü olan Exynos 9820 yonga seti 8nm sürecinde üretildiği için gerek Qualcomm gerek Huawei gerekse de Apple amiral gemilerinden biraz geride kalmıştı. Exynos 990 yonga seti 7nm EUV süreci sayesinde bu farkı kapatacak.

Exynos 990 yonga setinde 2 adet beşinci nesil özelleştirilmiş Mongoose çekirdeği, 2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Grafik birimi tarafında ise Mali-G77 MP11 tercih edilmiş. Samsung özelleştirilmiş çekirdeklerin önceki nesle göre yüzde 20 daha performanslı olduğunu belirtiyor. Yonga seti genelinde ise yine yüzde 15-20 civarında bir performans artışı beklemek mümkün. 

Yonga setinde çift çekirdekli bir yapay zekâ motoru tercih edilmiş. Exynos 9820 yonga setindeki tek çekirdekli motora göre makine öğrenme performansının önemli oranda artacağından şüphe yok. Dijital sinyal işlemcisi de yapay zekâ motorundan destek alarak kamera performansını arttırıyor. Yonga seti 108MP çözünürlüğünde kameralara imkân tanıyacak.

İşlemcisi dışında Galaxy S11'in hangi özelliklerle geleceği henüz belli değil. Ancak cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da gün yüzüne çıkacak. 

Bu kameralar sizi gizleyerek izleyecekHitachi'nin geliştirdiği ve yaygınlaşması beklenen yeni bir teknoloji, vatandaşların mağazalardaki davranışlarını analiz edip pazarlama strateji oluşturulmasına destek oluyor. Bunu yaparken ise yüzünüzü ve bedeninizi buzluyor.
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