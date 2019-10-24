Samsung Galaxy S11 için geri sayım: İşlemcisi belli oldu
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen yeni amiral telefon serisi Galaxy S11'e güç verecek işlemcisi belli oldu.
Son olarak satışa sunduğu Galaxy Note 10 serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Samsung, bu kez yeni yılda bambaşka bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy S10 serisinin bir sonraki sürümü olacak olan Galaxy S11, Şubat ayında Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde dünyaya duyurulacak. En azından beklenti, bu yönde. Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre yeni telefonlarda kullanılacak işlemci belli oldu.
Samsung'un kendi geliştirmekte olduğu en yeni mobil işlemcisi Exynos 990, Galaxy S11'e güç verecek. Samsung’un hali hazırda en güçlüsü olan Exynos 9820 yonga seti 8nm sürecinde üretildiği için gerek Qualcomm gerek Huawei gerekse de Apple amiral gemilerinden biraz geride kalmıştı. Exynos 990 yonga seti 7nm EUV süreci sayesinde bu farkı kapatacak.
Exynos 990 yonga setinde 2 adet beşinci nesil özelleştirilmiş Mongoose çekirdeği, 2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Grafik birimi tarafında ise Mali-G77 MP11 tercih edilmiş. Samsung özelleştirilmiş çekirdeklerin önceki nesle göre yüzde 20 daha performanslı olduğunu belirtiyor. Yonga seti genelinde ise yine yüzde 15-20 civarında bir performans artışı beklemek mümkün.
Yonga setinde çift çekirdekli bir yapay zekâ motoru tercih edilmiş. Exynos 9820 yonga setindeki tek çekirdekli motora göre makine öğrenme performansının önemli oranda artacağından şüphe yok. Dijital sinyal işlemcisi de yapay zekâ motorundan destek alarak kamera performansını arttırıyor. Yonga seti 108MP çözünürlüğünde kameralara imkân tanıyacak.
İşlemcisi dışında Galaxy S11'in hangi özelliklerle geleceği henüz belli değil. Ancak cihazın çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da gün yüzüne çıkacak.
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