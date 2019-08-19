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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.08.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S11 geliyor! Özellikleri şimdiden belli oldu

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Samsung Galaxy S11 geliyor! Özellikleri şimdiden belli oldu

Samsung'un Galaxy Note 10'u tanıtmasının ardından sıra Galaxy S11 serisi telefonlarda. Şirket, bakın yeni telefonunu hangi özelliklerle donatıyor?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 ile telefon pazarını hareketlendirmeye hazırlanırken, cihazın Türkiye fiyatının 11 bin TL'yi aşması ise kullanıcıları kara kara düşündürüyor. Diğer yandan şirket, Galaxy Note 10'un ardından Galaxy S11'e yoğunlaşmaya başladı. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise kamerası olacak. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy S11'de 108 MP çözünürlüğünde ISOCELL Bright HMX sensörü bulunacak.

Bu gerçek olursa telefonlarda ilk kez 100 milyon piksel barajı da aşılmış olacak ki bu gerçekten de önemli bir rekor. Diğer yandan Galaxy S11, Galaxy S11 Plus ile birlikte gelecek ve Galaxy S11'in ekran çözünürlüğünün 12032x9024 piksel olması bekleniyor. 

Galaxy S11'in kamerasıyla ilgili bir diğer iddia da cihazın 10x optik zum özellikli kamera kullanacağı yönünde. 

Galaxy S11'in Şubat ayında, Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde duyurulması bekleniyor.

Xiaomi'den ön kamerası kaybolan telefon!Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Mi 9T'yi Türkiye'de satışa sundu. İşte ön kamerası tamamen kaybolan ve fiyatıyla dikkat çeken cihazın özellikleri...
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