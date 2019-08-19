Samsung Galaxy S11 geliyor! Özellikleri şimdiden belli oldu
Samsung'un Galaxy Note 10'u tanıtmasının ardından sıra Galaxy S11 serisi telefonlarda. Şirket, bakın yeni telefonunu hangi özelliklerle donatıyor?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 ile telefon pazarını hareketlendirmeye hazırlanırken, cihazın Türkiye fiyatının 11 bin TL'yi aşması ise kullanıcıları kara kara düşündürüyor. Diğer yandan şirket, Galaxy Note 10'un ardından Galaxy S11'e yoğunlaşmaya başladı. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise kamerası olacak. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy S11'de 108 MP çözünürlüğünde ISOCELL Bright HMX sensörü bulunacak.
Bu gerçek olursa telefonlarda ilk kez 100 milyon piksel barajı da aşılmış olacak ki bu gerçekten de önemli bir rekor. Diğer yandan Galaxy S11, Galaxy S11 Plus ile birlikte gelecek ve Galaxy S11'in ekran çözünürlüğünün 12032x9024 piksel olması bekleniyor.
Galaxy S11'in kamerasıyla ilgili bir diğer iddia da cihazın 10x optik zum özellikli kamera kullanacağı yönünde.
Galaxy S11'in Şubat ayında, Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde duyurulması bekleniyor.
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