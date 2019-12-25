Samsung Galaxy S11 değil, Galaxy S20 geliyor!

Samsung, yeni Galaxy serisi telefonları için gün sayıyor. Şirket, son olarak Galaxy Note 10 serisini karşımıza çıkarmıştı. Ancak yeni telefonların tanıtımına haftalar kala sürpriz bir gelişme oldu. Şirkete yakın kaynaklara göre Samsung, Galaxy S11 adıyla yeni bir telefon duyurusu yapmayacak.



Aksine, 2020 yılına girdiğimiz için Galaxy S20 ile bu seri yoluna devam edecek ve 2021 yılında da Galaxy S21 şeklinde karşımıza çıkacak.



Telefon markaları, zaman zaman bu tip değişikliklere gidebiliyor. Apple'ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'tan sonra iPhone 9'u atlayıp iPhone X ile yoluna devam etmesi de çarpıcı bir örnek aslında.



Galaxy S20'nin hangi özelliklerle donatılacağı ise henüz belli değil.



