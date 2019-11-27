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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.11.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S11 5G isimli yepyeni bir model geliyor

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Samsung Galaxy S11 5G isimli yepyeni bir model geliyor
Fotoğraf: iStock

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, gelecek yıla damga vurması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy S11 5G modeli üzerinde çalışıyor. Telefonun 5G bağlantı desteği sunması bir yana, pek çok açıdan donanım seviyesi daha üst bir seviyede olacak. Ancak iş batarya kapasitesine geldiğinde kullanıcılar için hayal kırıklığı doğabilir.

Samsung, gelecek yıl üç farklı Galaxy S11 modeli ortaya çıkaracak: Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11 Plus. İsimler henüz kesinleşmiş olmasa da, şirketin bu yılın başlarında olduğu gibi gelecek yıl da üç model üzerinden yoluna devam etmesi bekleniyor. 

Her yıl olduğu gibi çift işlemci kullanılacak olan Galaxy S11, Snapdragon 865 ve Exynos 9830‘dan güç alacak. Snapdragon 865’li model yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de satışa çıkacak. Aralarında ülkemizin de olduğu diğer ülkelerde ise telefon gücünü Exynos 9830’dan alacak.

Kamera, ekran, kasa ve pil gibi konularda henüz bilinmezlik devam ediyor. Şimdilik telefonların yalnızca model numaraları ve kullanılacak işlemcileri paylaşılmış durumda. Max Weinbach attığı tweetlere göre, şirket Galaxy S11 için ufaktan sürprizler vermeye başladı. İşlemci bilgileri haricinde üç farklı model numarası görüldüğünü söyleyen Weinbach, modellerin 5G desteğine de sahip olacağını söylüyor. İlgili model numaraları ise şöyle: SM-G981U, SM-G986U ve SM-G988U.

Ayrıca LPDDR5 RAM ile gelecek modeller UFS 3.0 depolama ve 5G desteğine de sahip olacak. Ancak yalnızca 4G versiyonlu bir model gelip gelmeyeceği şu an için gizemini koruyor.

BATARYASI HAYAL KIRIKLIĞI YARATABİLİR

Çin'in 3C sertifikalandırma ajansının web sayfasında görünen bilgilere göre telefon, 25W hızlı şarj ile geliyor. Yani Galaxy S10'un 15W şarj gücünden daha iyisini sunuyor ancak Galaxy Note 10 Plus'ın 45W şarjının yanına bile yaklaşmıyor. Bu nedenle yeni bir amiral gemisinin daha yavaş bir şarj yeteneğine sahip olması, hayal kırıklığına yol açabilir. Tabi, bu değerlerin isabetli olmama ihtimali düşük de olsa var.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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