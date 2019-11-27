Samsung Galaxy S11 5G isimli yepyeni bir model geliyor

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Samsung, gelecek yıl üç farklı Galaxy S11 modeli ortaya çıkaracak: Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11 Plus. İsimler henüz kesinleşmiş olmasa da, şirketin bu yılın başlarında olduğu gibi gelecek yıl da üç model üzerinden yoluna devam etmesi bekleniyor.

Her yıl olduğu gibi çift işlemci kullanılacak olan Galaxy S11, Snapdragon 865 ve Exynos 9830‘dan güç alacak. Snapdragon 865’li model yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de satışa çıkacak. Aralarında ülkemizin de olduğu diğer ülkelerde ise telefon gücünü Exynos 9830’dan alacak.

Kamera, ekran, kasa ve pil gibi konularda henüz bilinmezlik devam ediyor. Şimdilik telefonların yalnızca model numaraları ve kullanılacak işlemcileri paylaşılmış durumda. Max Weinbach attığı tweetlere göre, şirket Galaxy S11 için ufaktan sürprizler vermeye başladı. İşlemci bilgileri haricinde üç farklı model numarası görüldüğünü söyleyen Weinbach, modellerin 5G desteğine de sahip olacağını söylüyor. İlgili model numaraları ise şöyle: SM-G981U, SM-G986U ve SM-G988U.

Ayrıca LPDDR5 RAM ile gelecek modeller UFS 3.0 depolama ve 5G desteğine de sahip olacak. Ancak yalnızca 4G versiyonlu bir model gelip gelmeyeceği şu an için gizemini koruyor.



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Çin'in 3C sertifikalandırma ajansının web sayfasında görünen bilgilere göre telefon, 25W hızlı şarj ile geliyor. Yani Galaxy S10'un 15W şarj gücünden daha iyisini sunuyor ancak Galaxy Note 10 Plus'ın 45W şarjının yanına bile yaklaşmıyor. Bu nedenle yeni bir amiral gemisinin daha yavaş bir şarj yeteneğine sahip olması, hayal kırıklığına yol açabilir. Tabi, bu değerlerin isabetli olmama ihtimali düşük de olsa var.