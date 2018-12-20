Samsung Galaxy S10'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
Samsung'un amiral telefonu Galaxy S10'a ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler internete sızdı. İşte Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen yeni telefon serisi...
Galaxy S10'un yeni görüntülerine bakıldığında önceki modellere göre büyük benzerlik olduğu dikkat çekiyor. En büyük fark ise ön yüzdeki kameranın olduğu bölmedeki siyah nokta.
Galaxy S10 modeli 6.1 inç ekran ve tek bir dairesel kamera deliği ile gelecek. Buna karşın 6.4 inçlik Galaxy S10+ modelinde çift ön kamera yer alacağı için deliklerin bulunduğu oval alan biraz daha büyük olacak. Bununla birlikte her iki telefonun da 2K ekran ve üçlü arka kamera sistemi ile donatılacağı söyleniyor.
Yayınlanan görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun arka panelinde Galaxy S9'daki gibi bir parmak izi tarayıcısının yer almaması.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle