Samsung Galaxy S10'u bekleyenler için bir gelişme daha
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un beklenen amiral telefonu Galaxy S10'a yeni bir renkli model daha geliyor.
Samsung'a yakın kaynaklara göre Galaxy S10 güzel bir sarı renkle gelebilir. Şirket, önümüzdeki sene büyük ihtimalle ikiden fazla Galaxy S10 çıkaracak.
Samsung'un her zamanki gibi Galaxy S10 ve S10 Plus modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirketin üçüncü ve hatta dördüncü varyantı da çıkaracağına dair haberler var.
Bunlardan biri olması beklenen bütçe dostu S10 "Lite" varyantının sarı renk seçeneği ile geleceği söyleniyor.
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