Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor

Samsung'un uzun zamandır beklenen telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve bir ihtimal duyurulacak Galaxy S10e model telefonları için sadece dakikalar kaldı. Yeni telefonlar için bir yılı aşkın bir zamandır yoğun bir çalışma yürüten Samsung, her ne kadar telefonlarıyla ilgili bugüne dek açıklama yapmadıysa da, Galaxy S10 serisine ait pek çok fotoğraf ve elbette teknik özellikleri internete sızmış durumda. Peki yeni Samsung telefonlar nasıl olacak? Piyasadaki en iyi telefonlar mı olacak? Ya fiyatlar? iPhone XS ve iPhone XS Max fiyatlarıyla yarışacak mı? Uygun fiyatlı Galaxy S10e hangi özelliklerle gelecek?



İsterseniz önce en merak edilen noktadan başlayalım, yani fiyatlardan! Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e (Galaxy S10 Lite) farklı fiyat etiketlerine sahip ve tahmin edeceğiniz üzere fiyatlar pek de makul olmayacak. Ancak günümüz koşulları düşünüldüğünde amiral telefonların pek de düşük fiyat etiketlerine sahip olmadığı herkesin malumu. Şimdi isterseniz Samsung'a yakın kaynakların iddiaları doğrultusunda Galaxy S10 serisi telefonların muhtemel fiyatlarına şöyle bir göz atalım:

Samsung Galaxy S10 serisinin beklenen fiyat listesi şu şekilde:

Galaxy S10e 4 GB RAM /128 GB dahili hafıza – 669 dolar (3.553 TL)

Galaxy S10 6 GB RAM / 128 GB dahili hafıza – 799 dolar (4.244 TL)

Galaxy S10 8 GB RAM / 512 GB dahili hafıza – 999 dolar ( 5.306 TL)

Galaxy S10 Plus 6 GB RAM – 899 dolar (4.775 TL)

Galaxy S10 Plus 8 GB RAM – 1099 dolar ( 5.837 TL)

Galaxy S10 Plus 12 GB RAM – 1399 dolar ( 7.430 TL)



TL karşılıklarını yazdık; ancak bu fiyatlar Türkiye fiyatları değil; sadece döviz kuru karşılığı TL değerini yansıttık. Türkiye fiyatlarının bu gece açıklanıp açıklanmayacağını henüz bilmiyoruz.





GALAXY S10 ve GALAXY S10 PLUS TEKNİK ÖZELLİKLERi



Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın teknik özellikleriyle devam edelim. İki cihaz arasındaki farklardan biri tahmin edeceğiniz üzere ekran büyüklükleri olacak. Galaxy S10, 6.1 inç'lik ekranıyla, Galaxy S10 Plus ise 6.3 inç'lik bir ekranla gelecek. Daha da önemlisi her iki telefonda Infinity O teknolojisiyle gelecek. Bu teknolojinin anlamı ise şu: Ekranlardaki çentiğe veda ediyoruz; bunun yerine ön kameralar ekrana gömülü olacak ve biz ekranının hemen hemen tamamını kullanabiliyor olacağız.



Corning Gorilla Glass 6 ise bir telefonda görebileceğiniz en yeni nesil cam teknolojisi. Bu sayede Galaxy S10 serisi cihazlar darbelere ve çizilmelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda olacak. Galaxy S10 ile Galaxy S10 Plus'ın arasındaki bir diğer fark da ön kameralar olacak. Galaxy S10'da bir adet, Galaxy S10 Plus'ta ise ön yüzde iki kamera yer alacak.



GALAXY S10'UN TASARIMI



Ön yüzlerine baktığımızda Galaxy S10'lar tasarım olarak devrimsel bir değişiklik getirmiyor. Hatta Galaxy S9 ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olduğunu söylemek sanırız yanlış olmaz. Ancak Galaxy S10'ların arka yüzüne baktığımızda işler biraz değişiyor. Her iki modelde de üçlü kamera sistemi bulunuyor. 12 MP telefoto lens (f/2.4),12 MP geniş lens (f/1.5) ve 6-megapixel ultra-geniş lens (f/2.2) olmak üzere üç kamera bulunuyor.



GALAXY S10'UN İŞLEMCİSİ



Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın işlemci bazında Qualcomm'un Snapdragon 855'ten güç alacağı düşünülüyor. Ancak bazı ülkelerde Exynos 9280 yonga setli modeller de satışa sunulacak. Elbette bu işlemciler şu an için piyasanın en iyileri olduğundan telefonlar oldukça yüksek performans değerlerine ulaşacak.







GALAXY S10 DEPOLAMA ALANI VE RAM



Yukarıda fiyat bilgisini paylaşırken aslında yeni telefonların kapasite ve RAM donanımlarını da göstermiştik. Öncelikle Galaxy S10'un 6 GB ve 8 GB RAM'li modelleri bulunacak. Hafıza olarak ise 128 GB ve 512 GB seçeneklerine sahip. Galaxy S10 Plus'ta ise Samsung bir adım daha ileri atmış ve bu modellerin üzerine bir de 12 GB RAM'li 1 TB hafızalı Galaxy S10 Plus modeli de eklemiş. Elbette bu model bu özelliklerle gelirse şu an için piyasadaki en iyi telefonlardan biri olacak.



Bu arada bataryayı da atlamayalım elbette. İki telefon arasındaki bir başka fark ise batarya kapasiteleri. S10’un 3100 mAh bataryasına karşılık S10 Plus ise 4,100mAh ile kullanıcıları selamlayacak.



UYGUN FİYATLI GALAXY S10e



Samsung'un tanıtması beklenen; ancak henüz kesinleşmeyen uygun fiyatlı modeli Galaxy S10e (veya Galaxy S10 Lite) diğer modellere göre bir tık daha geride. Daha küçük ve daha düşük çözünürlüğe sahip olan S10e’nin ekranı 5.8 inç büyüklüğünde ve 2280x1080 piksel çözünürlük sunuyor.



Galaxy S10e'ye ait olduğu iddia edilen bu görüntüye bakıldığında cihazın diğer modellerin aksine iki kamerayla geldiği; ancak tasarımın aynı olduğu göze çarpıyor. Parmak izi okuyucusu da arka yüzde görünmüyor. Samsung Galaxy S10e modelinde de aynı şekilde Snapdragon 855 işlemci kullanılacak. Cihazın 6 GB RAM/ 128 GB depolama alanına sahip versiyonu ve 8GB RAM/ 256GB’lık modeli olacak.



GALAXY S10X SAMSUNG'UN ASIL SÜRPRİZİ Mİ?



Samsung'un Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus telefonlarının tanıtılması kuvvetle muhtemel. Ancak şirkete yakın kaynakların bir iddiası da, Güney Koreli teknoloji devinin ayrıca Galaxy S10 X adında bambaşka bir model daha duyurabilme ihtimali söz konusu. Bu telefonun diğer modellerden en büyük farkı ise 5G teknolojisini destekliyor olması. Ancak, Samsung'tan böylesi bir modele ait bir sızıntı bugüne kadar olmadı.



Galaxy S10 X, olur da tanıtılırsa 6.7 inç ekran boyutu ile gelecek. Galaxy Note 9'un 6.4 inç'lik ekranı olduğu düşünüldüğünde Samsung'un bugüne kadarki en büyük ekranlı telefonu olacak gibi görünüyor. Ayrıca iki önde, dördü arkada olmak üzere toplamda 6 kamerası ve 5,000mAh batarya ömrüyle birlikte 256GB varsayılan depolama alanı sunacak. Bu özellikler de bugün satışta olan hiçbir telefonda bulunmuyor.



EKRANI KATLANABİLEN TELEFON: GALAXY FOLD BU AKŞAM TANITILIR MI?



Samsung'un net olarak Galaxy Fold adını verdiği ekranı katlanabilen telefonunun bu akşam duyurma ihtimali söz konusu; ancak şirkete yakın kaynaklar Samsung'un bir başka etkinliğe bu modeli sakladığını düşünüyor.



Samsung'un yeni telefonları San Francisco'da TSİ 22:00'de başlayacak etkinlikte duyurulacak.