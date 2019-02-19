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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
19.02.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 Plus'ın fiyatı belli oldu, şoke etti!

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Samsung Galaxy S10 Plus'ın fiyatı belli oldu, şoke etti!

Samsung'un 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği etkinlikte duyurması beklenen telefonlarından Galaxy S10 Plus'ın fiyatı belli oldu. Ancak tüketiciler, bu işe pek sevinemeyecek; zira fiyatlar beklentinin çok üzerinde...

Samsung Galaxy S10 Plus'ın seramik kasalı modelinin Çin pazarında hangi fiyat etiketine satılacağı belli oldu. 12 GB RAM ve 1 TB depolama hafızasıyla geleceğinden birçok anlamda telefon pazarında bir ilki başaracak olan Samsung, farklı renklerde yeni oyuncaklarını tüketicisiyle buluşturacak. Ancak fiyat konusunda bugüne kadar internete sızan net bir bilgi yoktu; ta ki bugüne kadar! Şirketin seramik kasalı Galaxy S10 Plus'ı Çin pazarında hayli yüksek fiyattan satacağı ortaya çıktı.

8 GB RAM ve 512 GB depolama hafızası olan Galaxy S10 Plus, 9000 yuan yani 1329 dolardan satışa sunulacak. Ancak en yüksek modeli istiyorsanız, yani 12 GB RAM + 1 TB depolama hafızalı Galaxy S10 Plus'ı almaya niyetliyseniz 1476 doları gözden çıkarmanız gerekecek. Bu elbette Galaxy S10 Plus'un Çin pazarına özel fiyatı...

Samsung Galaxy S10 Plusın fiyatı belli oldu, şoke etti

Cihazın seramik kasalı olmayan, klasik hali için yeşil, karbon siyahı ve beyaz olmak üzere 3 renk seçeneği ile 8 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 512 GB olmak üzere 2 depolama seçeneği de bulunuyor; ancak bu modellerin fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Facebook'ta dil ayarı nasıl yapılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Facebook'ta dil ayarı nasıl yapılır bunu anlatıyor olacağız.
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