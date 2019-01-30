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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.01.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 Plus ilk kez bu kadar net görüntülendi!

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Samsung Galaxy S10 Plus ilk kez bu kadar net görüntülendi!

Samsung'un 20 Şubat'ta resmi duyurusunu yapacağı telefonlarından Galaxy S10 Plus'ın en net görüntüsü internete sızdı. Yayınlanan bu görüntü, Galaxy S10 Plus'ın tasarımı ve bugüne dek sızan görüntülerle hemen hemen aynı olduğunu ortaya koyuyor.

Galaxy S10 Plus'ın en net görüntüsü yayınlandı. Artık yeni telefonun neye benzediğini net bir şekilde biliyoruz. Yayınlanan görüntüye bakıldığında telefonun üst çerçevesinin bulunmadığı göze çarpıyor. Ancak alt kısımda ise minik de olsa bir çerçeve söz konusu. Geniş bir ekran kullanan Galaxy S10 Plus'ın ön yüzünde iki kamera bulunuyor ve bu kameralar ekrana gömülü duruyor. Ekrandaki tek çentik bölgesi de kameraların olduğu bölümden ibaret.

Cihazın arka yüzünde ise LED flaşlı üç kamera yer alıyor. Ancak şirket, yeniliklerini bu telefonda sunarken, geride dönük uyumluluğunu da kaybetmiyor: 3.5mm kulaklık girişinin bu cihazlarda da yer alıyor olması bu sebeple oldukça dikkat çekici. Diğer yandan USB Type-C arabirimiyle gelen Galaxy S10 Plus, kablosuz şarj desteğine sahip. Ancak Huawei Mate 20 Pro'larda ilk kez gördüğümüz ters kablosuz şarj teknolojisi, bu cihazlarda da bulunacak.

Samsung Galaxy S10 Plus ilk kez bu kadar net görüntülendi


Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus, 20 Şubat tarihinde San Francisco'da gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde karşımıza resmen çıkacak. 

Apple yeni modeli iPhone X'i yerinde inceledikiPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Apple'ın yeni ürünü iPhone X Apple'ın gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tüm dünyaya tanıtıldı. iPhone X'in ana ekranında artık tuş olmaması en dikkat çekici özelliklerden biri oldu. Editör arkadaşımız Ahmet Can da ABD'de Apple'ın etkinliğini sıcağı sıcağına izledi ve bizlere aktardı.
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