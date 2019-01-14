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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.01.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 ne zaman satışa çıkacak?

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Samsung Galaxy S10 ne zaman satışa çıkacak?

Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesi tanıtmayı planladığı Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus ne zaman satışa sunulacak?

Samsung, 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği dev etkinlikte yeni telefonlarını gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi Unpacked ismini taşıyan bu etkinlikte Galaxy S10, düşük bütçeli Galaxy S10 Lite ve geniş ekranlı Galaxy S10 Plus duyurulacak. Peki bu yeni telefonlar ne zaman raflardaki yerini alacak?

Şirkete yakın kaynaklara göre Galaxy S10 serisinin satışa çıkış tarihi en geç Mart ayı sonu gibi olacak. Ancak net bir tarihten bahsetmek şu an için mümkün değil. Qualcomm Snapdragon 855 ve Exynos 9820 işlemci seçenekleri bulunması beklenen telefonun 1 TB depolama alanına sahip sürümünün de karşımıza çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy S10 ne zaman satışa çıkacak


Bu anlamda Samsung telefon pazarında bir ilki yapacak gibi görünüyor. 


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