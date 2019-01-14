Samsung Galaxy S10 ne zaman satışa çıkacak?
Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesi tanıtmayı planladığı Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus ne zaman satışa sunulacak?
Samsung, 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği dev etkinlikte yeni telefonlarını gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi Unpacked ismini taşıyan bu etkinlikte Galaxy S10, düşük bütçeli Galaxy S10 Lite ve geniş ekranlı Galaxy S10 Plus duyurulacak. Peki bu yeni telefonlar ne zaman raflardaki yerini alacak?
Şirkete yakın kaynaklara göre Galaxy S10 serisinin satışa çıkış tarihi en geç Mart ayı sonu gibi olacak. Ancak net bir tarihten bahsetmek şu an için mümkün değil. Qualcomm Snapdragon 855 ve Exynos 9820 işlemci seçenekleri bulunması beklenen telefonun 1 TB depolama alanına sahip sürümünün de karşımıza çıkması bekleniyor.
Bu anlamda Samsung telefon pazarında bir ilki yapacak gibi görünüyor.
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