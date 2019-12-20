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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.12.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy S10 Lite'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Samsung Galaxy S10 Lite'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu

Samsung'un bir süredir internete hakkında yeni bilgiler sızan telefonlarından Galaxy S10 Lite'la ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı. Galaxy S10 Lite'ın fiyatı belli olurken, donanım özellikleri de ortaya çıktı.

Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e modellerinin ardından Samsung'tan süpriz bir model daha geliyor. Galaxy S10 Lite adını taşıyan yeni telefonun 6.7 inç'lik bir ekranı bulunuyor. 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü  sunan ve Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama hafızası yer alıyor. Ancak kullanıcılar, microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı artırabiliyor.

Kamera tarafına geldiğimizde ise cihazın ön yüzünde 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ve f/2.2 diyafram değerine sahip bir kamera konumlandırılmış. Cihazın ekranının üst orta kısmında yer alan ön kameranın dışında arka yüzde de üç kamera bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, cihazda aynı zamanda 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy S10 Liteın özellikleri ve fiyatı belli oldu

Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkması beklenen Galaxy S10 Lite, One UI 2.0 arayüzünü kullanıyor. 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan cihaz, 45W hızlı şarj desteğine de sahip. 

Cihazın ne zaman satışa çıkacağı bilinmezken, fiyatının ise 679 euro olması bekleniyor. 

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