Samsung Galaxy S10 işte böyle olacak!
Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen yeni telefonu Galaxy S10'un hangi özelliklerle geleceği yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Galaxy S10'a dair yeni teknik detaylar ortaya çıkıyor. Sızıntılarıyla tanınan konsept sanatçısı Ben Geskin, Galaxy S10'un giriş modelinin yan tarafında bir parmak izi tarayıcısıyla, Snapdragon 845 veya Exynos 8150 işlemciyle ve düz Infinity-O ekranla geleceğini söyledi. Samsung'un geçen günlerde tanıttığı ekranlardan biri olan Infinity-O, ekranın sol kenarına doğru dairesel bir yuvaya sahip. Çentiğe benzeyen bu bölümün alıştığımız çentikten farkı, ekranın üst tarafından uzamaması ve kendi başına, ortada durması.
Geskin'e göre bu bütçe dostu modelin de üç yapılandırması olacak. Bunlar 4GB RAM - 64GB depolama, 6GB RAM - 64GB depolama ve 6GB RAM - 128GB depolama seçeneklerinden oluşacak. Fiyatı 650 - 750 dolar aralığında olacağı söylenen cihaz, Galaxy S9'un 720 dolarlık çıkış fiyatıyla aynı seviyede fiyata sahip. Bununla birlikte fiyatlandırma, farklı bölgelerde Galaxy S9'dan çok daha uygun olabilir.
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