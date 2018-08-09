Samsung Galaxy Note 9 tanıtılıyor! İşte muhtemel tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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GeriTeknoloji Samsung Galaxy Note 9 tanıtılıyor! İşte muhtemel tüm özellikleri ve fiyatı
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Teknoloji
09.08.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 9 tanıtılıyor! İşte muhtemel tüm özellikleri ve fiyatı

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Samsung Galaxy Note 9 tanıtılıyor! İşte muhtemel tüm özellikleri ve fiyatı

Samsung, bu akşam saatlerinde bir yıldır beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'u tanıtıyor. New York'ta gerçekleştirilecek lansman ile birlikte yeni telefonun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıkacak. Galaxy Note 9'un Türkiye'ye gelmesi ise çok sürmeyecek. Peki yeni amiral telefon nasıl olacak? İşte Galaxy Note 9'un muhtemel özellikleri ve beklenen fiyatı...

Galaxy Note 9 için nefesler tutuldu. Bu akşam saatlerinde tüm dünyaya tanıtılması beklenen yeni Samsung telefonun muhtemel özellikleri ise bugünden belli oldu bile.  Galaxy Note 9 6.4″ QHD+ sAMOLED ekran ile birlikte geliyor. Rusya‘da Samsung mağazasında satış için depoda beklerken çekildiği düşünülen kutu görüntüsü Galaxy Note 9‘ un 4000mAh batarya ile geliceğini doğruluyor. Samsung Note 8‘ de kullandığı 3300mAh kapasiteye sahip batarya ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sene ise Note 9 4000mAh batarya ile uzun kullanım süresine izin verecek.

Samsung Galaxy Note 9 tanıtılıyor İşte muhtemel tüm özellikleri ve fiyatı

Samsung’un yeni amiral gemisi minimum 128 GB depolama kapasitesi ile alınabilecek. Cihazın 128 GB depolama seçeneği olan modelin ise 6 GB Ram‘ e sahip olduğu sızdırılan Galaxy Note 9 kutusu ile birlikte doğrulanıyor. Görüntüde Galaxy Note 9‘un hangi işlemciden güç alacağı maalesef yazmıyor. Cihazın ABD versiyonunda Snapdragon 845, diğer modellerde ise Exynos 9810 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Cihazın arka tarafında ise 12 Megapiksellik 2 adet kamera yer alıyor. Bu kameranın diyaframı f/1.5 – f/2.4 aralığında değer alabilecek. Selfie çekmeyi sevenler için ise ön tarafta 8 Megapiksel kameraya yer verilmiş.

Samsung Galaxy Note 9 tanıtılıyor İşte muhtemel tüm özellikleri ve fiyatı

Her yıl tanıttığı yeni Note serisi ile s-pen kalemini geliştiren Samsung, bu yıl S-pen‘e bluetooth özelliği de eklemiş. Ses çıkışında AKG firmasından vazgeçmeyen Samsung‘ un yeni amiral gemisinde stereo AKG hoparlör ile geliyor. Kutu içerisinden de AKG kulaklıkları çıkacağı görüntülenen Samsung‘ un Note 8‘deki kulakların aynısı ile devam edip etmeyeceği ise halen belirsizliğini koruyor.

Galaxy Note 9 IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip. Kablosuz şarj ve iris tarayıcısına da sahip olan cihazın iris tarayıcısının Note 8‘dekine göre daha başarılı ve hızlı çalışması bekleniyor.

Samsung yeni amiral gemisi Note 9‘u 9 Ağustos tarihinde Amerika’da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliği ile resmi tanıtımını yapıcak. Bakalım Samsung, Galaxy Note 9 ve yeni S-pen’i ile kullanıcılarına nasıl bir deneyim sunacak hep beraber göreceğiz.

Galaxy Note 9 Türkiye fiyatının 6499 TL seviyelerinde olması bekleniyor.

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