Samsung Galaxy Note 10 Lite geliyor! Özellikleri belli oldu

Samsung, Galaxy S10 Lite ile birlikte sürpriz bir telefonla daha geliyor. Galaxy Note 10 Lite ismini taşıyan bu yeni model, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'a kıyasla daha düşük bütçeli bir telefon olacak. 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen cihazda AMOLED ekran bulunuyor ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Parmak izi tarayıcısı da bulunan telefonun ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve f/2.0 diyafram değerine sahip.



Cihazın arka yüzüne geldiğimizde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. f/1.7 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü ana kamera sensörü ile birlikte

f/2.4 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü ve son olarak f/2.2 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü yer alıyor. Ana kamerada blunan Dual-Pixel özelliği, hızlı otofokusu mümkün kılarken, 2x optik zum da yapılabiliyor. Video tarafında da başarılı olan cihaz 60 kare 4K video çekebilirken, 960 PS ağır çekim video de alabiliyor.



Samsung'un Exynos 9810 işlemcisinden gücünü alması beklenen Galaxy Note 10 Lite, 6 GB RAM kullanıyor. 128 GB dahili depolama hafızasıyla kutusundan çıkacak olan telefonda microSD kart desteği de bulunuyor. Bu sayede toplam hafızayı 512 GB'a kadar çıkarabilmek mümkün.



4500 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy Note 10 Lite, 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. S-Pen ile birlikte gelen telefonda Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleniyor. Android 10 yüklü olarak gelmesi beklenen telefonda One UI 2.0 kullanıcı arayüzü yer alıyor.



Cihazın 10 Ocak tarihinde duyurulması beklenirken, fiyatı ise yaklaşık 600 euro olacak.