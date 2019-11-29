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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.11.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 Lite geliyor! Kalemiyle ortaya çıktı

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Samsung Galaxy Note 10 Lite geliyor! Kalemiyle ortaya çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy Note 10 Lite adında yeni bir telefon üzerinde bir süredir çalışıyor. Galaxy Note 10 serisinin fiyat/performans modeli olması beklenen cihazın Bluetooth S Pen ile geleceği ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy Note 10 serisini güncellemeye hazırlanıyor. Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus telefonlarıyla ses getiren şirket, bu kez Galaxy Note 10 Lite adında yepyeni bir modeli ortaya çıkaracak. 'Lite' isminden de anlaşılacağı üzere bu telefon, yüksek donanımı daha uygun fiyata kullanıcılarla buluşturacak. 

Cihazın dikkat çeken yanlarından biri ise beraberinde gelecek olan Bluetooth S Pen... Kalemin içinde bir hareket algılayıcı jiroskopun olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Bu sensör sayesinde kalemi havada hareket ettirip, belirli işlevleri etkinleştirmeniz mümkün oluyor.

Galaxy Note 10 Lite'ın diğer teknik özellikleri ise belirsizliğini koruyor. Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan Sammobile'ın iddiasına göre cihazın depolama hafızası 128 GB olacak. Cihazla ilgili bilgimiz sadece bununla sınırlı...

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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