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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım: İşte ilk görüntüler

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Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım: İşte ilk görüntüler

Samsung'un 7 Ağustos'ta duyurması beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10 için geri sayım sürüyor. Şirket, uzun süredir beklenen yeni amiral telefon serisini yenilemeye hazırlanırken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10 yalnız başına gelmeyecek; beraberinde hem farklı Galaxy Note 10 modelleri göreceğiz, hem de Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 ve tabletleri de aynı gün duyurulacak.

Samsung, yeni amiral telefonu Galaxy Note 10'u önümüzdeki günlerde karşımıza çıkaracak. Cihaz henüz tanıtılmadı; ancak cihaza ait pek çok bilgi internete sızmış durumda. Görüntüleri de ortaya çıkan Galaxy Note 10, Samsung'un piyasadaki en güçlü telefonu olacak. 5G teknolojisini de arkasına alması beklenen Galaxy Note 10'un 5G desteğine sahip olmayan bir modeli de satışa sunulacak. 

Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım: İşte ilk görüntüler

Cihazın ön yüzüne baktığımızda tek bir kamera görülüyor; muhtemelen Galaxy Note 10'a ait olan bu görüntüde cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 6.3 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Galaxy Note 10'un daha geniş ekranlı olan sürümünün Galaxy Note 10 Pro adıyla anılması bekleniyor. Ancak bu cihaza ait detaylı bilgi henüz yok.

İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım: İşte ilk görüntüler

50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.

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