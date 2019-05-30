Samsung Galaxy M40'ın tanıtım tarihi belli oldu
Uygun fiyatlı telefonlarını M serisi altında sunan Samsung, aileye yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Infinity O ekranıyla öne çıkan Galaxy M40, bakın hangi tarihte tanıtılacak?
Samsung'un orta segmente konumlandırılan telefonlarından Galaxy M10, Galaxy M20 ve Galaxy M30 uygun fiyatıyla öne çıkmıştı. Çinli şirket serinin en yeni üyesi Galaxy M40 için hazırlıklarını sürdürüyor. Merakla beklenen telefonun tanıtım tarihi belli oldu.
Infınıty O adındaki delikli ekranla dikkatleri üzerine çeken telefon, ekran-kasa oranında oldukça başarılı. Snapdragon 675 işlemciden güç alması beklenen cihaz, bu yonga setini kullanan ilk telefonlardan biri olacak.
Arka tarafında üç arka kameranın yer aldığı görülen Galaxy M40, serinin en güçlü telefonu olacak. Bununla beraber fiyatınında diğer modellere nazaran daha yüksek olması bekleniyor. Samsung Galaxy M40 hakkında ortaya çıkan özellikler bunlarla sınırlı. Söz konusu telefon 11 Haziran tarihinde Hindistan'da düzenlenecek etkinlik kapsamında tanıtılacak.
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