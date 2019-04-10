Samsung Galaxy J serisi telefonlar yolun sonuna geldi
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, orta segment telefonlar arasında hatırı sayılır bir yeri olan Galaxy J serisini sonlandırmaya hazırlanıyor.
Yıl içinde pek çok yeni telefonla kullanıcılarının karşısına çıkan ve her kesime hitap eden telefonlarıyla dikkat çeken Samsung, daha çok orta seviye telefon serisi olarak da bilinen Galaxy J ile yolun sonuna geldi. Şirket, bundan sonra yoluna ağırlıklı olarak Galaxy M ve Galaxy A serisi üzerinden devam edecek. Yani bugünden itibaren eski modelleri saymazsak yeni bir Galaxy J modeli ile karşılaşmayacağız.
Samsung, Galaxy J'yi bitirirken, Galaxy A'nın üzerinde duruyor. Şirket, Galaxy A serisi telefonlarının öne çıkan özelliklerini ise şöyle listeliyor: Uzun batarya ömrü, hızlı şarj, birden çok kamera ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu.
Şirketin Galaxy A90 ve Galaxy A80 adında iki yeni telefonu ilk kez geçtiğimiz günlerde internete sızarken, kameraların döner mekanizma sayesinde hem ön kamera hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor olması dikkat çekmişti.
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