Samsung Galaxy Fold'un kılıfı da ortaya çıktı
Samsung'un geçtiğimiz günlerde San Francisco'da duyurduğu ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold'un bu kez de kılıfları ortaya çıktı.
Samsung'un büyük ses getiren katlanabilen telefonu Galaxy Fold, henüz satışa sunulmadı; ancak kılıfları bugünden göründü bile. 1980 dolarlık fiyatıyla cepleri yakacak olan cihazı korumak elbette hiç olmadığı kadar önemli; bu nedenle de Galaxy Fold için üretilen kılıflar da ayrı bir önem taşıyor.
Önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olan Spigen'in Galaxy Fold için ürettiği kılıfların görüntüsü internete sızdı. Sert Zırh, İnce Fit ve Ultra Hibrit olmak üzere üç farklı model ile gelecek olan Galaxy Fold kılıfları, 20 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. En azından fiyat beklentisi bu yönde.
Kılıflar dış tarafta yer alan 4.6 inç'lik ekranı korurken, katlanabilir bir telefon için geliştirilen kılıfın kafa karışıklığı yarattığı da bir gerçek. Özellikle kılıfların gerçekten ne kadar esnek ve sağlam olduğu bir soru işareti.
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