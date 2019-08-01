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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.08.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi kesinleşti

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Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi kesinleşti

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un uzun süredir beklenen ve ekranı katlanabilen tasarımıyla dikkat çeken yeni telefonu Galaxy Fold'un çıkış tarihi belli oldu.

Samsung'un 2019 yılı başlarında gerçekleştirdiği Unpacked isimli etkinlikte Galaxy S10 serisi telefonlarıyla beraber dünyaya tanıttığı Galaxy Fold'un ekranı ortadan ikiye katlanabiliyor. Geniş hali bir tablete benzeyen, katlandığında telefona dönüşen cihazın bazı teknik sorunlar nedeniyle çıkış tarihi ertelenmiş ve şirket tarafından bugüne dek bir tarih paylaşılmamıştı.

Samsung'a yakın kaynaklardan The Investor'un raporuna göre şirket, ilk olarak Güney Kore'de Galaxy Fold'un satışına başlamayı planlıyor. 18-20 Eylül tarihlerinde satışa sunulması beklenen ürünün dünya genelinde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

Galaxy Fold'un satışa sunulacağı tarih ile Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtacağı tarihin birbirine hayli yakın olması bekleniyor. 

Samsung Galaxy Foldun çıkış tarihi kesinleşti


GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ

Ekranın sağ üst kısmında kameralara ev sahipliği yapan bir çentiğin yer aldığı telefonun dış yüzeyinde ise 4.6 inç büyüklüğünde ve 840×1960 piksel çözünürlüğünde bir ekran daha yer alıyor. Ayrıca her iki ekran da 420 ppi değerine sahip. Genel olarak Galaxy S10 serisi ile aynı donanım özelliklerine sahip olan akıllı telefonda 7 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 855 işlemci kullanılıyor. 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB UFS 3.0 dahili depolama biriminin kullanıldığı modelde microSD kart desteği ise bulunmuyor.

Kapak kamerasında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 Megapiksellik bir sensör kullanılmış. Arka yani ana kamera ise üçlü lens düzeni ile geliyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens, 12 Megapiksellik ve f/1.5 – f/2.5 değişken diyafram açıklığına sahip geniş açılı lens ve 12 Megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto lens ana kamera düzenini oluşturuyorlar. Geniş açılı lens ve telefoto lensin ayrıca OIS desteği bulunuyor.

Ön kamera ise çift kamera düzenine sahip. 10 Megapiksellik f/2.2 diyafram değerine sahip ana lense, 8 Megapiksel f/1.9 diyafram açıklığına sahip RGB derinlik sensörü eşlik ediyor.

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