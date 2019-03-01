Samsung Galaxy Fold'u herkes istese de alamayacak! Çünkü...
Samsung'un katlanabilir ekranıyla dikkat çeken telefonu Galaxy Fold, sınırlı sayıda üretilecek. Aynı zamanda ürünün her teknoloji mağazasında bulunmayacağı da söyleniyor.
Samsung'un geçtiğimiz hafta düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıttığı telefonu Galaxy Fold, katlanabilir ekranıyla tüm dünyada dikkatlerini üzerine çekmişti. Alışılmışın dışında tasarıma sahip olan cihazın sınırlı sayıda satılacağı öğrenildi.
Galaxy Fold lansmanının ardından birçok kaynak cihazın yalnızca 100.000 adet üretileceğini iddia ediyordu. Samsung'un İngiltere'deki ürün hizmet ve ticari strateji direktörü Kate Beaumont, The verg'e yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı.
Beaumont, yaptığı açıklamada Galaxy Fold'un Galaxy S10 serisine nazaran daha az sayıda üretileceğini söyledi. Ancak cihazın kaç adet üretileceği konusunda ise herhangi bir bilgi vermediğini belirtelim. Üretimi oldukça maliyetli olan Galaxy Fold'un yüksek fiyatına rağmen ne kadar satacağı ise merak konusu.
SAMSUNG GALAXY FOLD ÖZELLİKLERİ
Galaxy Fold adını taşıyan bu özel telefon, en geniş haliyle 7.3 inç'lik bir ekrana sahip. Yani tablet gibi kullanabiliyor; örneğin WhatsApp, YouTube ve hatta Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Dahili ekran sadece bükülmüyor; aynı zamanda katlanabiliyor da. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.
Galaxy Fold, kitap gibi açılıp kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.
Bataryasına gelelim. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Benzersiz bitirişlerle sunulan renkler ile Samsung logolu menteşe zarif uyumu tamamlıyor.
Aynı anda birden fazla uygulamayı açabiliyor olmak oldukça kullanışlı bir özellik. Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. En yeni filmler ve TV dizileri arasında gezinin, en son yorumlara ve sıralamalara göz atın, fragmanı bir mesaja sürükleyip bırakarak arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların tümünü tek ekranda yapın.
Şimdi gelelim teknik özelliklerine... Açıldığında 7.3 inç, kapandığında ise 4.6 inç'lik bir ekrana sahip olan Galaxy Fold, üzerinde 6 kamera barındırıypr. Kapak kamerası 10 MP, arka yüzde ise utra geniş açılı kamerası 16 MP, geniş açılı kamerası 12 MP, Telefoto kamera 12 MP, ön yüzde geniş açı 10 MP ve RGB derinlik sensörü (8 MP) ile birlikte toplamda 6 kamerası var.
12 GB RAM ve 512 GB depolama hafızasıyla gelen Galaxy Fold'un microSD kart desteği bulunmadığından toplam hafızayı sonradan artırmak söz konusu değil. Android 9 Pie işletim sistemi altında çalışan Galaxy Fold, bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak ve fiyat etiketi 1980 dolar olacak.
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