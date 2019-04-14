Samsung Galaxy Fold ne zaman satışa sunulacak?
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un katlanabilen ekrana sahip yeni telefonu Galaxy Fold'u ne zaman satışa sunacağı belli oldu. İşte o tarih...
Samsung, 26 Nisan tarihinde Galaxy Fold'u ABD'de piyasaya sürüyor. İlk olarak ülkenin üçüncü büyük operatörü olan T-Mobile üzerinden satışına başlanacak olan cihazın fiyat etiketi ise daha önce açıklandığı gibi 1980 dolar olacak. Fiyatı her ne kadar yüksek görünüyor olsa da, ekranı katlanabilen yapısı nedeniyle fiyatın normal olduğu söylenebilir. Türkiye fiyatının ne olacağını ise bugünden kestirebilmek oldukça güç.
T-Mobile'ın açıklamasına göre telefon, 25 Nisan akşamında çevrimiçi olarak, ertesi gün belirli mağazalarda satışa sunulacak. T-Mobile'ın 600MHz "Extended Range LTE" ağına bağlanacak olan cihaz, bu sayede kırsal bölgelerde daha iyi bir sinyal gücü sağlayacak.
Avrupa'da ise kullanıcılar 26 Nisan'dan itibaren Galaxy Fold için ön sipariş verebilecek; teslimat 3 Mayıs tarihinde başlıyor. Ürünün Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.
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