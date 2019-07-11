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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A90 performans testi sonuçları yayınlandı

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Samsung Galaxy A90 performans testi sonuçları yayınlandı

Samsung'un Galaxy A serisinin en son üyesi olması beklenen Galaxy A90'un Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlara bakıldığında Galaxy A90'ın pek çok amiral telefona kafa tutacağı ve telefon pazarını fazlasıyla hareketlendireceği görülüyor.

Samsung, Galaxy A90 ile çok yakında kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak öncesinde cihazın Geekbench testinde ortaya koyduğu performans oldukça dikkat çekici. Galaxy A90, 5G ve 4G seçenekleriyle geliyor. 5G modelinin ilk etapta ülkemizde satışa sunulması beklenmezken, cihaz Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor. 

6 GB RAM kullanan Galaxy A90, kutusudan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkacak. 6.7 inç'lik bir Super AMOLED ekranla gelmesi beklenen telefon, Infinity-U tipi ekran kullanıyor. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy A90'ın ana kamerası 48 MP, ultra geniş açılı kamerası 12 MP, derinlik sensörü ise 5 MP. 

Samsung Galaxy A90 performans testi sonuçları yayınlandı

Kameralarla ilgili bilinenler ise şimdilik bu kadar. Lens detayları ve diyafram aralıkları gibi daha ayrıntılı bilgilerin ilerleyen günlerde internete sızması kuvvetle muhtemel. 

Galaxy A90'ın ne zaman resmi duyurusunun yapılacağı ise henüz bilinmiyor. 

Samsung Galaxy A70 incelemesiSamsung'un Galaxy A50'nin ardından Türkiye'de satışa sunduğu yeni üç kameralı telefonu Galaxy A70'i inceledik.
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