Samsung Galaxy A90 performans testi sonuçları yayınlandı
Samsung'un Galaxy A serisinin en son üyesi olması beklenen Galaxy A90'un Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlara bakıldığında Galaxy A90'ın pek çok amiral telefona kafa tutacağı ve telefon pazarını fazlasıyla hareketlendireceği görülüyor.
Samsung, Galaxy A90 ile çok yakında kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak öncesinde cihazın Geekbench testinde ortaya koyduğu performans oldukça dikkat çekici. Galaxy A90, 5G ve 4G seçenekleriyle geliyor. 5G modelinin ilk etapta ülkemizde satışa sunulması beklenmezken, cihaz Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alıyor.
6 GB RAM kullanan Galaxy A90, kutusudan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkacak. 6.7 inç'lik bir Super AMOLED ekranla gelmesi beklenen telefon, Infinity-U tipi ekran kullanıyor. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy A90'ın ana kamerası 48 MP, ultra geniş açılı kamerası 12 MP, derinlik sensörü ise 5 MP.
Kameralarla ilgili bilinenler ise şimdilik bu kadar. Lens detayları ve diyafram aralıkları gibi daha ayrıntılı bilgilerin ilerleyen günlerde internete sızması kuvvetle muhtemel.
Galaxy A90'ın ne zaman resmi duyurusunun yapılacağı ise henüz bilinmiyor.
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