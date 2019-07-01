Samsung Galaxy A90 nasıl olacak? Kamerasına dikkat...
Samsung, Galaxy A90 adında yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Özellikleri internete sızan telefonun kamerasının ise kızaklı yapıda olacağı düşünülüyordu. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen son haberler, Galaxy A90'da bu özelliğin bulunmayabileceğini akıllara getirdi.
Galaxy A90, Snapdragon 855 işlemciyle gelecek. Galaxy S10'un ABD ve Çin'de bu işlemciyi kullandığını biliyoruz. Snapdragon 855'in Galaxy A90'ın hem LTE, hem de 5G sürümünde bulunacağı söyleniyor. Bunların yanında telefonun kendine has bir "Tilt OIS" teknolojisiyle geleceği belirtiliyor.
4G teknolojisinin yanı sıra 5G desteğini de arkasına alması beklenen telefonun arka yüzünde Galaxy A50 ve Galaxy A70'te olduğu gibi üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 megapiksel, ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel, derinlik sensörü ise 5 megapiksel olacak.
Parmak izi tarayıcısının ekrana gömülü gelmesi beklenen Galaxy A90'ın dikkat çeken bir diğer özelliği de ön kamerası olacak. Ancak Galaxy A80'de olduğu gibi kızaklı ve dönebilen bir kamera sisteminin bu modelde bulunmayabileceği ortaya çıktı. Bu nedenle cihazın kamera kurulumuyla ilgili belirsizlik sürüyor.
Cihazın ne zaman duyurusunun yapılacağı ise bilinmiyor; zira Samsung şu sıralar Ağustos ayı başında tanıtmayı planladığı Galaxy Note 10 serisi üzerinde son hazırlıklarını yapıyor.
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