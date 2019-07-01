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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.07.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Samsung Galaxy A90 nasıl olacak? Kamerasına dikkat...

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Samsung Galaxy A90 nasıl olacak? Kamerasına dikkat...

Samsung, Galaxy A90 adında yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Özellikleri internete sızan telefonun kamerasının ise kızaklı yapıda olacağı düşünülüyordu. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen son haberler, Galaxy A90'da bu özelliğin bulunmayabileceğini akıllara getirdi.

Galaxy A90, Snapdragon 855 işlemciyle gelecek. Galaxy S10'un ABD ve Çin'de bu işlemciyi kullandığını biliyoruz. Snapdragon 855'in Galaxy A90'ın hem LTE, hem de 5G sürümünde bulunacağı söyleniyor. Bunların yanında telefonun kendine has bir "Tilt OIS" teknolojisiyle geleceği belirtiliyor.

4G teknolojisinin yanı sıra 5G desteğini de arkasına alması beklenen telefonun arka yüzünde Galaxy A50 ve Galaxy A70'te olduğu gibi üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera 48 megapiksel, ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel, derinlik sensörü ise 5 megapiksel olacak.

Parmak izi tarayıcısının ekrana gömülü gelmesi beklenen Galaxy A90'ın dikkat çeken bir diğer özelliği de ön kamerası olacak. Ancak Galaxy A80'de olduğu gibi kızaklı ve dönebilen bir kamera sisteminin bu modelde bulunmayabileceği ortaya çıktı. Bu nedenle cihazın kamera kurulumuyla ilgili belirsizlik sürüyor. 

Samsung Galaxy A90 nasıl olacak Kamerasına dikkat...


Cihazın ne zaman duyurusunun yapılacağı ise bilinmiyor; zira Samsung şu sıralar Ağustos ayı başında tanıtmayı planladığı Galaxy Note 10 serisi üzerinde son hazırlıklarını yapıyor.

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